¡PROMESAS DEL TENIS!
INAUGURAN TORNEO NACIONAL INFANTIL JUVENIL
Galeria
Los tenistas más audaces participaron en la ceremonia inaugural del Torneo Nacional Infantil Juvenil de Tenis.
El evento se efectuó en el Lomas Raquet Club.
José Carlos Salinas Robles, presidente del Consejo de Administración del mismo, con Carlos González López de Lara, presidente de la Federación Mexicana de Tenis; y Héctor Zavala Alonso, vicepresidente de la Asociación Potosina de Tenis, encabezaron la celebración, con autoridades invitadas.
La celebración inició con el desfile de representantes de los Estados participantes.
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Enseguida, se realizaron los honores a la Bandera y fue interpretado el Himno Nacional.
La declaratoria inaugural estuvo a cargo del director de deporte municipal Luis Fernando Alonso Molina. Para finalizar, los asistentes disfrutaron de un número musical.
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