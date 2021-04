Qué hacer en Los Cabos. Lugares turísticos y actividades

Los Cabos es un destino conocido por sus hermosos paisajes desérticos combinados con el azul intenso del mar y su cálido clima. En Cabo San Lucas y San José del Cabo puedes realizar diversas actividades que van desde visitar el famoso arco hasta nadar por playas con aguas cristalinas, ver mamíferos gigantes en el agua y visitar Pueblos Mágicos.

Si quieres saber qué hacer en Los Cabos, te presentamos 9 actividades para que pases unas vacaciones inolvidables.

1. Arco de Cabo San Lucas

Si no visitaste el arco, ¿de verdad estuviste en Los Cabos? Se trata del principal icono del destino, una formación de roca ubicada en la punta de la península de Baja California, donde el mar de Cortés se une con el océano Pacífico.

Lo más clásico es llegar en bote, lancha o catamarán; si buscas en sitios web como Viator puedes checar desde antes el tipo de tours que se ofrecen (al atardecer, con equipo de animación, en bote con fondo de cristal, etc.) o adquirirlos directamente. También está la posibilidad de llegar al arco en kayak, hacer paddle board o complementar la visita esnorqueleando en los alrededores de la formación. Cabo Adventures es uno de los touroperadores que organiza estas actividades.

2. Playa del Amor

Una vista que nadie quiere perderse en su visita a este destino mexicano. Se trata de una playita flanqueada por rocas escarpadas que parecen camuflarse en la arena, donde el contraste entre el tono dorado y el azul profundo del mar de Cortés resulta espectacular. Además brinda una sensación de privacidad porque se llega a ella exclusivamente por mar.

Comúnmente se llega desde la playa El Médano, en Cabo San Lucas. Las opciones de tours son tan variadas como en el caso del Arco de Los Cabos, e incluso muchas touroperadoras te llevan a los dos lugares en un mismo recorrido.

3. Cabo Pulmo

Uno de los lugares que puedes visitar si partes desde San José del Cabo, que está a hora y media de Cabo Pulmo. Es uno de los arrecifes de coral más grandes del Golfo de California: Cabo Pulmo es un parque nacional con especies como tiburones toro, tortugas marinas, mantas gigantes y muchas más. Este lugar es ideal para practicar buceo, ver a las ballenas jorobadas en todo su esplendor (de diciembre a marzo) y a los cardúmenes de jureles nadando por el mar turquesa. Incluso hasta puedes acampar en la playa.

4. Paseo del Arte

La caminata artística de San José del Cabo es esencial en tu vista a Los Cabos. De junio a octubre, todos los jueves de 5 a 9 la calle principal del centro se pinta de colores y es adornada con lienzos hechos por artistas emergentes o con galerías enteras.

En este paseo es común probar la oferta gastronómica del lugar y degustar un buen vino de Baja California. Además se puede presenciar inauguraciones con los artistas presentes y vivir una noche increíble en lugares muy fotogénicos donde sacarás las mejores fotos para tus redes sociales.

5. Monte Solmar

El también llamado Cerro del Vigía en un monumento cárstico que se encuentra sobre el conocido Arco de Cabo San Lucas. Si conquistas la cima serás testigo de la unión de corrientes marinas provenientes del Golfo de California y el Océano Pacífico. El espectáculo de olas rompiendo en la orilla del Monte Solmar y la cruz de madera que anuncia tu "hazaña" te harán sentir la energía de la naturaleza. Así que si te gusta la aventura este lugar es una muy buena opción.

Para escalar este cerro tienes que entrar por la puerta que está junto a la base naval y un camino con flechas naranja te indicará por dónde tienes que seguir. Esta actividad se tiene que hacer con un touroperador certificado que conozca el camino. De igual manera es necesario llevar calzado antiderrapante, bloqueador y cámara para tomar fotos.

6. Wild Canyon

Si eres de los que gustan de las aventuras extremas este parque te encantará, ya que puedes aventarte de tirolesas, pasar en un vehículo todoterreno a través de puentes suspendidos en el aire y manejar a máxima velocidad a orillas de la playa.

Si te fascina sentir adrenalina, el bungee es una actividad en la que saltar a 91 metros sobre el suelo es la sensación más parecida a volar que podrás realizar. Una experiencia que se debe vivir por lo menos una vez en la vida.

También hay un columpio extremo al que muy pocos se atreven a subir, por el suspenso que te hace sentir o la temible caída libre.

7. Avistamiento de Ballenas

Ver ballenas saliendo del mar por unos segundos es una de las cosas que todos deberían de ver una vez en la vida. Uno de los mejores lugares para ver a los cetáceos es Cabo San Lucas, en especial en la temporada del 15 de diciembre al 15 de abril, pues el mar de Cortés es área de reproducción y migración de estos mamíferos gigantes.

Es común encontrar diferentes tours que te ofrecen visitas para el avistamiento de ballenas en donde desde tu lancha podrás apreciar a estos mamíferos acuáticos disfrutando su paso por el Pacifico. Así que elige el que mejor te convenga y no olvides de respetar estos santuarios naturales protegidos.

A una hora en auto desde Cabo San Lucas se encuentra un oasis en medio del desierto: Todos Santos, un Pueblo Mágico colonial con aire bohemio. En este lugar se encuentra el Hotel California, el lugar que, según se decía años atrás, había inspirado la canción homónima de The Eagles.

También cuentan con un tortuguero llamado Las Playitas donde se preserva el hábitat de la tortuga con el fin de cuidar esta especie y su ecosistema, además de que imparten charlas educativas sobre medio ambiente y ecología. Aquí puedes liberar una tortuga y ver cómo va rumbo al mar.

Otro sitio que tienes que visitar en tu ida a Todos Santos es la playa Cerritos, un lugar famoso entre los surfistas locales y del mundo. Sus grandes ondas de agua conquistan el corazón a los domadores de olas. Otra de las curiosidades de la playa es su forma de media luna que se baña con el océano Pacifico.

9. Playa El Chileno

El Chileno es una de las playas más bonitas y populares en Los Cabos; es perfecta para practicar esnórquel y muy tranquila, aunque no tiene restaurantes o mucho comercio.

Entre las playas más famosas también se encuentra Médano, Santa María y Palmilla.