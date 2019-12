Que hay de nuevo

LOS JÓVENES, EN LAS CELEBRACIONES DE TEMPORADA...

COMPARTEN EXPERIENCIAS...

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y FELICIDAD...

En la época de Navidad los famosos expresan sus sentimientos de afecto, a los seres que más aman y quieren... Intercambian anhelos, proyectos y analizan sus propósitos a realizar... Cada quien, desde sus expectativas vislumbran lo que más anhelan... De alguna forma, es el tiempo de reflexionar sobre valores, la esencia del amor y, sobre todo, del respeto... Así, crecen y se desarrollan por la vida... Con ese espíritu navideño que les invade sus corazones, los jóvenes mas cool, organizaron una de las veladas más atractivas... En casa de Juan Pablo Payán Torres con sus amigos que integran el grupo V.T. : Mateo Guerra, Galo Galván, Marcelo Castillo, Rodrigo Padilla, David Estrada, Juan Pablo Mendizábal, Andrés Quintero, Vicente Azcona, Mario Siller, José Pablo Piñero, Santiago de Alba, José Miguel Ruiz, Diego Castillo, Javier Hernández, Óscar Vera, Galo Galván y Manolo Martins entre otros, sorprendieron a los grupos más trendy... Ahí, auténtica pasarela de niñas hermosas, quienes compartieron una noche de glamour... Paulina Castillo, con los colores del otoño... Vale López, tranquila... Dani Ruiz, sonriente... Paty Leos, feliz de la vida... Isa Galán, los fans se le multiplicaron... Lorenza Gárate, con el outfit de temporada... Emilia Díaz, de lo más relajada... Renata Fernández, radiante y feliz... Fer Morales, optimista... María Pía Benavente, sigue las tendencias de la moda... Caro Duque, requerida para bailar... Viviana Martínez, en la charla con las amigas... Natalia Hampshire, seguía los beats del Dj.... Martitha Payán, muy creativa.... Ale Flores, charlaba las anécdotas recientes... Vale Nava, con su estilo fashionista... Fer Torrre, le atrae la música... Lorenza Gárate, se llevó agradables sorpresas... Isa Navarro, con su look vanguardista... Marijó Villalobos, hábil para bailar... Pau Regil, de lo más inspirada... Sara Rodríguez, estaba seria... Monse Flores, en la charla intensa... Andrea Santoyo, demasiado tranquila... Bety Tobías, comentaba sobre los regalos... Pau Humara, las anécdotas infaltables... Vale López, cautivada por la tecnología de la fiesta... Naty Gaviño, a todos saludaba... Dani Herrera, requerida para bailar los ritmos pop... Isa González, analizaba los proyectos... Pau Landeros, expresiva... Caro Varela, felicitada por sus retos cumplidos.... Lucero Pérez, a la expectativa.... Pau Charre, la más sensible... Camila Garza, sofisticada... Vic Abud, le agrada la pista de baile... Isa Martínez, se sabía todas las canciones... Miranda Pizzuto, recibió interesantes sorpresas... Monse Martínez, estuvo muy consentida... Meli Elizondo, imponiendo tendencias... Alana Villarreal, a todos les deseaba bonita Navidad... Alexandra González, que les diga sus anécdotas... Isa Martínez, interminable la charla... Vic Abud, se veía nostálgica... Pili Fernández, en cambio pasó una velada agradable... Bety Allende, siempre generosa... Pau Viramontes, la niña más feliz... Fer Orozco, hacía planes para el fin de año... Hend Flores, brillaba de alegría... Algunos de los más intensos llegaron a la conquista... Ahí, les hablan: Gustavo Puente, con sus interesantes proyectos... Jorge Siller, firmaba autógrafos... Santiago Castuera, llevó porra... Andrés Ortiz, prefirió seguir el ritmo de los beats... Javier Duarte, comentaba de las vacaciones... Gerardo Galván, se va con los amigos a la playa ... Emilio Díaz de León, ¡a cantar y bailar!... Armando Trujillo, en la tranquilidad de la fiesta... Diego Buendía, con unas y con otras, como dice la canción... Manolo Martins y Velentina Nava, con estilo contemporáneo... Rodrigo Navarro y Carmina Espinosa, los más fashionistas... Marcelo Castillo y Cris Cambeses, lucieron look del otoño... Óscar Vera y Lore de la Garza, ¡vaya que estaban felices!... Alejandro Cambeses y Bárbara Massa, les atrae la música pop... Juan Pablo Mendizábal y Faride Pérez, compartieron sus triunfos... Mauricio Buendía y Hend Flores, derramaban miel... En fin, aquello hasta el nuevo día en una noche intensa... Y las que vendrán... Eso sí, sabe dónde se encontraban Gianfranco y Eugenio Pizzuto... Los más festejados de la temporada, esperan múltiples obsequios: Diego Martínez, Emilio Álvarez, Andrés González, Manuel Toledo, Paulo Noyola y Alejandro Quevedo... En las mismas se ven: Humberto Abaroa, Juan Pablo Ruiz, Diego Castro, Carlos Lambert, Santiago Ortega, Óscar y Emilio Páramo Millán... Prefieren unas vacaciones al extranjero: Juan, Fermín y Vicente Azcona García; los boletos les llegarán el día veintiocho... Se vale esperar... Otros se organizan con los amigos para recorrer el Pacífico: Diego Bedolla, Alejandro Noyola, José Antonio Gutiérrez, Alejandro César, Mario González y Marcelo Allende... Está convencido que recibirá doble regalo José Luis Suárez... Se festejará en grande José Miguel Morales... Igual, se prepara Germán Morgenthaler... ¡A pasarla bien!... Cautivarán en las noches de fiesta más innovadoras: Renata Nava, Sofía Guerra Marti, Eugenia Torres Acosta, Alexa Curiel, María José Gutiérrez, Paola Zermeño, María Celis, Cristina Báez, Sofía Tost (pasará el veinticinco con múltiples presentes), Isabel Gómez y Ximena Abud... Ellas son exitosas, en lo que emprenden... Por eso se merecen la nota buena de la semana...

Y mejor para qué investiguen: ¿Quiénes son los famosos

en la Gran Manzana?... Felices, en Nueva York...