¿Quién mantiene a Harry y Meghan y a cuánto asciende su fortuna?

Luego de que el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle anunciaron que están en búsqueda de su independencia económica y que han dado un paso atrás en su labor como miembros ´senior´ de la familia real inglesa, se han disparado decenas de interrogantes, especialmente por saber cómo es que los duques de Sussex se mantienen y de cuánto es su fortuna.

Pese a que los duques de Sussex planean su independencia económica, no dejarán de apoyar a la reina Isabel como miembros de la familia real británica, esto significa que se esperaría que Meghan y Harry sigan siendo financiados por el ducado de Cornuales, dirigido por el príncipe Carlos y Camilla Parker, solo que por una cantidad menor.

Desde que el príncipe William y Harry establecieron sus oficinas al servicio de la reina Isabel, el príncipe Carlos ha destinado una cantidad para solventar sus gastos y los de sus familias. Y de acuerdo con el portal del diario "Mirror", en 2018, el príncipe de Gales cedió la cantidad de 4.8 millones de euros al príncipe Harry y su esposa.

Sin embargo, los duques de Sussex tienen a su disposición una gran fortuna que no tiene que ver con su actual rol como miembros de la corona inglesa, ya que de acuerdo con el mismo medio, el príncipe Harry es dueño de una gran herencia que le dejó su mamá y su bisabuela.

Se cree que la fortuna del príncipe Harry ronda los 30 millones de euros.

Por otro lado, la esposa de Harry, Meghan Markle también adquirió una importante suma mientras trabajaba como actriz de televisión y cuando escribía en su blog sobre estilo de vida, "Tig". Se dice que la protagonista de "Suits" logró recaudar más de 3 millones de euros antes de unirse en matrimonio con el hijo de Diana Spencer. De acuerdo con informes, su salario mientras grababa "Suits" era equivalente a 37 mil euros por episodio y participó en 100 capítulos y siete temporadas, además de un salario anual de 333 mil euros.

Asimismo, Meghan fue protagonista de cortometrajes como "The Candidate", por el cual -según knownetworth.com- se llevó a casa 127 mil euros y se habría llevado otros 114 mil por la película independiente "The Boys and Girls Guide to Getting Down".

Y no podemos olvidar que gracias a su viajes y su visión sobre la vida y la moda, la duquesa de Sussex pudo lograr importantes patrocinios para su blog, "Tig", con el que se dice ganaba cerca de 600 mil euros.

Después de que Meghan y Harry anunciaron su mudanza a América del Norte en búsqueda de su independencia económica, portavoces del palacio de Buckingham enviaron un comunicado en el que se informa que la reina Isabel aún no ha dado su última palabra.