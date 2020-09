¿Quiénes diseñaron el vestido de Beatriz Gutiérrez para el Grito?

Mucha expectativa es lo que generó el atuendo que la esposa de Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, lució en la ceremonia del Grito de Independencia que se celebró en el Palacio Nacional con motivo del aniversario 210 del inicio de la Independencia de México. Celsa y Luciana Corres, fueron las mujeres que en esta ocasión enamoraron a la doctora en Teoría Literaria para llevar uno de sus diseños en el acto oficial más importante del año.

De acuerdo con "Cuna de Grillos", Gutiérrez Müller usó en su segunda aparición en el balcón presidencial un vestido de las diseñadoras Celsa y Luciana Corres, quienes también diseñaron la joyería que portó la doctora en Teoría Literaria.

Luciana Corres Támez considera sus diferentes campos de trabajo como lenguajes, ya que ha explicado que la joyería es como un amuleto personal. Ella es heredera de técnicas de tejido, diseño y bordado, ya que su abuela Tricsi fue una fiel creyente del arreglo personal como una forma de respeto hacia los demás. Actualmente trabaja con comunidades indígenas, por ejemplo, con telar de cintura de las artesanas de la localidad de Santo Tomás Jalieza, en Oaxaca.

"Esta conversión de la parte formal y de arreglo digno de mi abuela con esta parte del oficio de la minuciosidad y de la meditación con las que estas mujeres trabajan como cada hijo cada cuenta, lo que me aparece fascinante es a la hora que veo como se utilizan mis prendas, porque me encuentro que se puede utilizar para algo muy formal o muy informal" explicó Luciana Corres en entrevista con Mercedes García Ocejo en abril de 2016 para el programa Desafío que se transmitía por el canal 13.

En esta misma entrevista, Luciana reveló que varios de sus productos se encuentran en Onora Casa, una tienda que apuesta por las artesanías mexicanas creada por la neoyorquina Maggie Galton y la mexicana María Hagerman y que se ubica en la calle Lope de Vega número 330 en la colonia Polanco.

Luciana es una mujer que está constantemente en la búsqueda de la creatividad. "A través del proceso creativo y la búsqueda interior constante, el trabajo me lleva a desarrollar pequeños objetos que se apoyan en la visión y el valor de la tradición artesanal para ofrecer este adorno como muestra de la individualidad del receptor", explica Luciana en sus redes sociales.