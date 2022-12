Razones por las que la princesa Margarita era la 'rebelde real'

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 12 (EL UNIVERSAL).- La hija menor de la reina madre Isabel y el rey Jorge VI es considerada la 'Diana de su época' debido a los rumores que protagonizó desde el ingreso de su familia en la línea de sucesión al trono. La princesa Margarita siempre se caracterizó por ser una joven extrovertida y alegre, cualidades que fueron comparadas con su hermana Isabel, quien mostró ser correcta y reservada desde su juventud.

Dos décadas después de su fallecimiento, la condesa de Snowdon sigue presente gracias a la serie 'The Crow' de Netflix, en donde la actriz Vanessa Kirby le da vida, o mejor dicho, a 'la chica fiestera' de la realeza. Tal y como la fallecida reina Isabel II lo dijo a "The Telegraph", su hermana menor era "un enigma total". Pero ¿cuáles fueron las razones para que se le conociera como la 'oveja negra' de la familia? Aquí te las contamos.

1. El escándalo desde sus inicios en la realeza

Las hijas del rey Jorge VI tuvieron acceso directo en la línea de sucesión al trono cuando su tío Eduardo VIII, entonces soberano de Gran Bretaña, eligió el amor antes que su lugar en el trono. El 11 de diciembre de 1936 el rey Eduardo VIII abdicó su título como rey para continuar su romance con la socialité Wallis Simpson, quien más tarde fue reconocida como duquesa de Windsor. Ante esta situación, Jorge VI subió al trono y su familia comenzó a adaptarse a las normas de herederos reales.

A pesar de que sus hijas Isabel y Margarita tenían una diferencia de edad de 4 años y personalidades muy distintas, siempre se dejaron ver unidas. Según informes de los cortesanos, con el ascenso al trono de su padre, Margarita parecía estar "llena de carácter" y "muy segura de sí misma", aunque también "podría meterse en problemas". Justo lo que sucedió años más tarde.

2. Fue considerada una soltera codiciada

Cuando la princesa Margarita cumplió 20 años fue considera por muchos la heredera más bonita de la familia real, por lo que llegó a ser llamada 'la mujer soltera más codiciada del mundo'. Al no tener tantas responsabilidades como miembro de la realeza "se convirtió en una socialité por derecho propio" que acudía a sofisticados eventos, según "STYLE".

3. La princesa Margarita tuvo un amor prohibido

Fue Peter Townsend, capitán y hombre de confianza del rey, quien robó los primeros suspiros de la princesa a sus 20 años, un amor completamente prohibido para los ojos de la realeza y que estaba destinado a no suceder. Con el fallecimiento Jorge VI, Margarita encontró la forma de hacerle frente a su dolor con el capitán, quien según informes estaba casado. A pesar de que tiempo después Peter se divorció y la reina Isabel intercedió por ellos, la iglesia anglicana rechazó completamente su relación, no solo por el pasado de Peter, sino también por la diferencia de 16 años que existía entre ambos.

En comparación con su tío Eduardo VIII, Margarita eligió continuar con su vida dentro de la realeza y anunció el fin de lo que hasta el momento había sido un 'romance clandestino' que no pudo llegar al altar. "Antepongo mis obligaciones a mi vida personal", así lo dijo la princesa a través de un comunicado en 1955. Después del capitán Peter, tuvo un breve amor con John Napier Turner, ex primer ministro de Canadá.

4. Su boda real con un plebeyo

Su matrimonio con el fotógrafo Antony Armstrong-Jones, quien más tarde adquirió el título de conde Snowdon, sucedió en 1960 en la Abadía de Westminster. De acuerdo con "Vogue", "fue la primera boda televisada de la historia, que vieron en directo más de 20 millones de espectadores". Reportes indican que por primera vez en cuatro siglos, ocurría un enlace entre un plebeyo y una integrante de la realeza.

Aunque en sus primeros años de matrimonio la pareja se mostró unida y feliz, fue después del nacimiento de sus hijos David Armstrong-Jones y Sarah Chatto, que se vieron las primeras señales de separación. De acuerdo con Royal Central, "el conde y la condesa de Snowdon sufrieron un matrimonio problemático desde el principio, lo que condujo a supuestos romances posteriores en sus últimos años". Según "Vogue", cuando su secretario privado, Nigel Napier, le dijo a Margarita que su esposo quería el divorcio, ella respondió: "Gracias, Nigel. Creo que esa es la mejor noticia que me has dado". El fin de su matrimonio sucedió en 1979, luego de que la condesa fuera fotografiada y relacionada sentimentalmente con Roddy Llewellyn.

5. Su gusto por el cigarro y el alcohol

Si bien a la Condesa de Snowdon disfrutaba asistir a las fiestas más exclusivas y bailar toda la noche, existían dos cosas que le gustaban más que nada, incluso intentaba combinarlas. Según el libro "Ma'am Darling", a la hora de tomar una bebida, Margarita pegaba fósforos en vasos para poder encender su cigarro mientras tomaba algo.

6. Margarita tenía un estilo de vida extravagante

La rutina mañanera de Margarita era distinta a como se podría imaginar, de acuerdo con el libro "Ma'am Darling" de Craig Brown, la condesa comenzaba su día a las 9:00 am, "seguido de dos horas en la cama escuchando la radio, leyendo los periódicos y fumando en cadena". Y en punto de las 12:30 pm, llegaba la hora del baño, el cual debía estar acompañado siempre de un vodka para levantarse.

Y si eso no basta para decir que la vida de la Condesa fue extravagante, otra prueba de ello es su costosa luna de miel con Antony Armstrong en el yate real Britannia. Según "Vogue", tuvo un costo de "115 mil dólares en 1960", además de un viaje que hizo a Estados Unidos, Margarita "tomó 7 mil 200 euros en ropa".

7. Su característico ingenio

La franqueza un tanto cruel de Margarita solía no gustarle a algunos miembros de la realeza y celebridades, con quienes tuvo algunos no muy agradables encuentros. Uno de ellos sucedió con la supermodelo y actriz de 73 años, Lesley Hornby. Cuando la princesa Margarita conoció a Twiggy le preguntó: "¿Quién eres tú?", a lo que Lesley respondió: "Soy Lesley Hornby, señora, pero la gente me llama Twiggy", finalmente la princesa contestó: "Qué desafortunado".

Según algunos medios británicos, situaciones similares ocurrieron con la actriz estadounidense Grace Kelly, a quien le dijo: "No pareces una estrella de cine"; mientras que el actor de cine y teatro Rupert Everett, también recordó que Margarita llegó a llamarlo "de piernas largas". Aunque el momento histórico y que hasta hoy es recordado, ocurrió cuando la condesa calificó el anillo de Elizabeth Taylor como "vulgar", sin duda sus opiniones llegaron a ser consideradas 'crueles'.

8. Su supuesta aventura con Mick Jagger

Lo que hasta el momento sigue siendo un 'rumor' fue el supuesto romance con el cantante de 79 años, Mick Jagger. A pesar de que Margarita y el integrante de los Rolling Stones se dejaron ver juntos en algunas intensas fiestas de Londres.