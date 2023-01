Rey de Suecia otra vez en el escándalo; habló sobre su matrimonio

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 30 (EL UNIVERSAL).- El rey Carlos Gustavo de Suecia realizó escandalosas declaraciones sobre su matrimonio con la reina consorte Silvia y de nuevo se encuentra bajo el escrutinio público.

Entre bromas, el monarca de Suecia reveló el secreto para que su matrimonio funcione; sin embargo, su respuesta no fue bien recibida y ahora enfrenta otra polémica.

El rey Carlos Gustavo se encuentra en los preparativos de su Jubileo de Oro, es por eso que ha realizado algunas entrevistas con diferentes medios de comunicación en Suecia, las cuales no han tenido un buen resultado.

Con el objetivo de aumentar su popularidad, parece que las entrevistas han puesto en jaque al monarca, de 76 años, quien recientemente habló sobre Silvia, su esposa desde 1976.

"Baños separados", fue la respuesta que dio Carl Gustaf de Suecia ante la pregunta del secreto para un matrimonio duradero en una entrevista que todavía no se transmite completa.

El monarca, papá de la princesa heredera Victoria, agregó: "Eso si se tienen varios baños, claro; si no, lo mejor que se puede hacer es instalar uno en el sótano".

Aunque el monarca consideró que su comentario iba a ser tomado como una broma, en redes sociales ha crecido la molestia porque se ha tomado con un pensamiento misógino.

Usuarios aseguran que el hecho de querer un baño separado se atribuye a la ideología errónea que se tiene sobre las mujeres y el espacio que ocupan para arreglarse o colocar sus cosas.

Por supuesto, no es la única polémica que el rey Carlos Gustavo, de 76 años, ha enfrentado últimamente; hace unas semanas realizó otro comentario, pero en relación con su hija, la princesa heredera Victoria.

El monarca de Suecia afirmó que abolir la ley sálica había sido una terrible decisión y una tragedia para su hijo, el príncipe Carlos Felipe; sin embargo, días después emitió un comunicado afirmando que sus palabras se habían trasgiversado.

El próximo 15 de septiembre, el rey Carl Gustaf Bernadotte de Suecia cumplirá 50 años en el trono por lo que celebrará su Jubileo de Oro. ¿Logrará llegar sin otra polémica?