Salma Hayek conquista la Met Gala con sensual look de corset rojo

El primer lunes de mayo los amantes de la moda disfrutan de uno de los eventos más esperados cada año: la Met Gala.

Esta alfombra roja marca el inicio este año de la exposición "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty", que celebra la carrera del diseñador alemán Karl Lagerfeld (1933-2019). En sintonía con la muestra que se exhibirá en el MET de Nueva York, el código de vestimenta para la ocasión, simplemente, es "En honor a Karl".

Una de las celebridades más esperadas por los mexicanos y por el mundo entero es Salma Hayek, por ser no solo una actriz talentosa sino también por ser todo un ícono de estilo y la mejor embajadora de las marcas del grupo Kering.

El memorable look de Salma Hayek es de Gucci, como era de esperarse. Enamora en color rojo, con silueta ceñida que tiene un sensual corset de látex. La falda es vaporosa y cae con la elegancia de los volantes y la sensualidad de las transparencias en tendencia. En las mangas tiene un bonito detalle que hace contraste en tono blanquecino y destacan las medias bordadas a tono.