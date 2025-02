SLP Towers At The Park anuncia un importante hito en el desarrollo de este icónico proyecto: la realización del primer colado de la construcción, marcando el inicio exitoso de una nueva etapa para este ambicioso desarrollo de usos mixtos en San Luis Potosí.

El evento se realizó en el sitio de construcción ubicado estratégicamente sobre Blvd, Antonio Rocha Cordero #155, frente al Parque Tangamanga y el prestigioso centro comercial The Park, donde represen-

tantes del proyecto, se reunieron para celebrar este logro significativo.

“Este primer colado simboliza el compromiso que tenemos de hacer realidad un proyecto de clase mundial que combinará oficinas corporativas, locales comerciales y consultorios médicos en una ubicación estratégica. Invitamos a todos los interesados a visitar nuestra oficina de ventas, ubicada frente a la construcción del desarrollo, donde podrán obtener más información de cómo ser parte de este gran proyecto,” comentó Daniela García,

Gerente Comercial de SLP

Towers At The Park.

Por su parte, Óscar Alarcón, Director de Proyecto de SLP Towers At The Park, compartió detalles clave sobre las características del desarrollo: “SLP Towers At The Park es un desarrollo compuesto por un edificio con dos torres. Una de las torres estará destinada a la renta, mientras que la otra estará enfocada a la venta. Este edificio tendrá una altura de casi 50 metros, ofreciendo una mezcla versátil de espacios para oficinas corporativas, locales comerciales y consultorios médicos con una ubicación privilegiada,” destacó.

Para más información sobre el avance de la construcción y oportunidades de inversión, visite nuestro sitio web en www.slptowers.com o comuníquese al (444) 130 2568. Daniela García Gerente Comercial, SLP Towers At The Park

Correo: daniela.garcia@slptowers.com Teléfono: (444) 130 2568.