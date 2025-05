S.L.P. TOWERS AVANZA CON SOLIDEZ

l desarrollo inmobiliario S.L.P. Towers at The Park, ubicado en la exclusiva zona del Pedregal, continúa avanzando con paso firme y evidencia de su compromiso con la calidad y el cumplimiento de tiempos de obra.

El pasado martes 6 de mayo se llevó a cabo con éxito el primer colado de losa del sótano 2, marcando un hito fundamental en la construcción de la estructura que dará forma a este ambicioso proyecto de usos mixtos.

El colado, realizado de manera puntual y bajo estrictos estándares de ingeniería, representa el inicio de una etapa estructural que consolida la confianza de inversionistas y refuerza el respaldo de Cápitel Desarrollos, empresa con más de 35 años de trayectoria y más de 80 proyectos entregados en el país.

S.L.P. Towers at The Park integrará oficinas corporativas, consultorios médicos y locales comerciales, con una ubicación privilegiada frente al Parque Tangamanga y junto al centro comercial The Park.

Su diseño y proyección lo colocan como uno de los desarrollos más prometedores y estratégicos de la ciudad.

Con este primer colado, la obra reafirma su ritmo de ejecución y fortalece su compromiso con quienes han apostado por este proyecto como una opción de inversión sólida, rentable y de alta plusvalía.

