Sofía Aragón pensó que tenía Covid, se confió y está hospitalizada

La exconcursante de belleza alertó a sus seguidores al compartir en sus redes sociales una fotografía en la que aparece con oxígeno.

Aragón explicó que tras presentar varios síntomas asociados con el Covid-19, se practicó dos veces la prueba, las cuales resultaron negativas, por lo que se confió y siguió su vida normal.

"Hace tres días empecé con temperatura y malestar en la garganta. Después de dos pruebas COVID que salieron negativas, me confié y seguí mi vida normal, ignorando por completo los síntomas que tenía mi cuerpo: dolor de garganta, pecho, pulmones y cabeza, temperatura y tos", compartió.

Sofía detalló que si no hubiera ignorado el mensaje de su cuerpo, hoy no estaría en el hospital con oxígeno.

"Lo tomé como una pequeña gripa estacional o hasta emocional y la ignoré por completo... Hoy, estoy en el hospital... tengo neumonía".

Finalmente, la originaria de Guadalajara, Jalisco recomendó a sus seguidores no ignorar las señales de su cuerpo, y nunca confiarse.

"Amigos, no por el hecho de no ser Covid significa que debemos confiarnos y descuidarnos, seguramente voy a estar perfecta en un par de días, pero de verdad, cuídense", finalizó.