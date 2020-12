tendencia SOSTENIBLE

La moda se esfuerza por diseñar prendas sostenibles, una industria que se perfila como la segunda más contaminante del mundo, iniciativas a las que se suman firmas como la sueca H&M que presenta una nueva colección con cuatro nuevos tejidos sostenibles, confeccionada con procesos innovadores. Ann-Sofie Johansson, asesora creativa de H&M, asegura a Efe que ahora más que nunca es "muy emocionante" trabajar con materiales reciclados.

"Covid-19 nos ha cambiado la forma de vestir. En general toda la sociedad se está replanteando cómo vivir y cómo trabajar. La pandemia, sin duda, nos hará adaptarnos a una nueva normalidad", asegura Johansson, quien advierte ya una transformación en el sector, tal y como han demostrado las semanas de la moda digitales.

Y añade: "La manera en la que ahora nos vestimos tiene que ver más con el estado de ánimo".

PROPUESTA

Conscious Exclusive, la colección sostenible de la marca sueca, regresa con una propuesta colorista y con mucho volumen.

Es "emocionante enfrentarse a cada colección y trabajar con materiales sostenibles e innovadores".

"Es un desafío, porque durante el proceso de confección hay siempre un cierto margen de prueba y error para obtener el resultado final que todos queremos", explica Johansson, que señala que los jacquards son los tejidos más complicados.

VINTAGE

La XII colección Conscious mantiene una inspiración vintage y vanguardista, confeccionada con cuatro procesos y materiales de origen sostenible como "Agraloop Hemp Biofibre", una fibra natural derivada de los restos de la cosecha de cáñamo oleaginos, además de utilizar "Eastman Naia Renew", un hilo de celulosa compuesto por fibras de madera y residuos plásticos reciclados.

También incorpora "We are Sin Dye", un proceso de coloración que utiliza menos agua y energía y "Made Of Air", un plástico que no produce carbono, lo que ayuda a reducir las emisiones de CO2.

CREATIVOS

La asesora creativa de la firma asegura que el proceso no siempre es igual en cada colección. Varía de una colección a otra e incluso de una pieza a otra. Hay muchas investigaciones y pruebas relacionadas con los materiales que utilizan.

Un trabajo que realizan mano a mano con las fábricas para conseguir un resultado final óptimo. "Sabemos exactamente lo que queremos, aunque dejamos que el instinto nos guíe para determinar el tacto de una tela o un diseño concreto".