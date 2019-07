Teresa Helbig lanza elegante colección en la pasarela de Madrid

La artesanía, tan presente en la colección de Teresa Helbig y la mirada hacia el interior de la moda de The 2nd Skin Co. protagonizaron la quinta jornada de la pasarela madrileña en la que también se vieron las propuestas de Pedro del Hierro y Roberto Verino.

Una pasarela que se vistió para lucir en alfombras rojas, un lugar habitual para los diseños de Teresa Helbig, que tiene entre sus clientas a Priyanka Chopra, Olivia Wilde o Halle Berry, y que próximamente presentará sus prendas en Los Ángeles.

ARTE

Las chicas de Teresa Helbig se convierten esta temporada en mujeres que sienten un amor infinito por la moda, que hablan de arte, una idea que la diseñadora ha trasladado a la pasarela con vestidos de rafia de aire campestre, blusas de cuero troquelados, faldas tableadas hechas en piel de pitón.

Piezas que requieren horas y horas de taller al igual que los vestidos de tul, enriquecidos con bordados de ganchillo hechos con tiras de tul. "La versión mini ha requerido más de 1.500 metros de tul", explica Helbig .

No sería extraño que estrellas como Jennifer López o Anne Hache o Jessica Biel vuelvan a confiar en le buen hacer de The 2nd Skin Co y su última colección "Atelier Madrid" con la que muestran "el interior de las prendas", explica Juan Carlos Fernández que junto a Antonio Burillo, son el dúo creativo de la firma.

COLECCIÓN

Los diseñadores han desarrollado una colección con corsés, crinolinas (miriñaques) y tejidos que modelaban el cuerpo, fieles a una estética refinada dirigidas a mujeres que quieren vestir de cóctel.

El vestido, en diferentes largos, vuelve a ser la prenda estrella de su nuevo trabajo, realzados con escotes a la espalda, hermosas lazadas, bordados o minimalistas, de corte lencero, como si se tratara de un precioso camisón.