Todos los detalles sobre el fin de semana de coronación de Carlos III

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 23 (EL UNIVERSAL).- El primer mes del año está por terminar y con ello, la coronación del rey Carlos III y la reina consorte Camila está más cerca por lo que se han revelado las celebraciones que se realizarán en su honor.

Entre fiestas, banquetes y conciertos, la coronación de los reyes de Reino Unido se realizará durante un fin de semana, del 6 al 8 de mayo de 2023.

Desde hace algunos meses, periódicos británicos como "The Mirror" y "Daily Mail" han reportado que la coronación del rey Carlos tendrá 'actualizaciones' por lo que probablemente sea más corta y con menos invitados.

Sin embargo, al tratarse de la primera coronación que ocurrirá en Reino Unido desde la de Isabel II en 1953, los británicos están planeando grandes celebraciones.

El fin de semana de coronación del rey Carlos III y Camila:

- 6 de mayo

La ceremonia de coronación tendrá lugar por la mañana del sábado en la abadía de Westminster; Carlos III y Camila serán coronados por el Arzobispo de Canterbury y posteriormente regresarán al palacio de Buckingham en una procesión.

La familia real británica, entre ellos el príncipe William y Kate Middleton, se unirán durante el viaje al palacio de Buckingham, donde podrán saludar a todos los británicos desde el balcón.

- 7 de mayo

De acuerdo con "Royal Central", el domingo se realizará un concierto en el castillo de Windsor y aunque aún se desconocen detalles sobre los artistas involucrados se espera que participen algunos coros comunitarios.

También ocurrirá un almuerzo de coronación en el que tradicionalmente las personas se reúnen para compartir comida, tal como sucedió durante las celebraciones por el Jubileo de Platino de la fallecida Isabel II.

Horas más tarde, Reino Unido será testigo de un espectáculo de luces, proyecciones y figuras realizadas por drones.

- 8 de mayo

El lunes 8 de mayo se ha declarado como día feriado en Reino Unido; sin embargo, se espera que hayan más almuerzos comunitarios y según información de "Royal Central", celebrarán un evento llamado "The Big Help Out".

El evento tendrá el propósito de ayudar y promover el voluntariado, algo que caracteriza al rey Carlos III y la reina consorte Camila.