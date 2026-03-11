TORNEO SAN LUIS TENNIS OPEN

La mañana de ayer, en una cálida celebración el Club Deportivo Potosino presentó el San Luis Tennis Open.

Este magno evento que es la edición 37° del más antiguo torneo ATP Challenger Tour en México, se llevará a cabo los días del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril próximos, como parte de los eventos del 85 Aniversario de este lugar de gran tradición en San Luis.

Durante la Semana Santa reunirá a los máximos exponentes del deporte blanco de talla internacional, quienes jugarán en las modalidades de singles y dobles por una bolsa a repartir de 107 mil dólares.

El Doctor Juan Alberto Martínez Andrade, Presidente del Consejo de Administración del Club anfitrión, con el licenciado Juan Carlos Barrón Cerda, quien encabeza el Comité Organizador del Torneo; y el director del mismo Carlos Saiz Díaz Infante; presentaron el torneo.

De esta manera, las familias socias e invitados del Deportivo Potosino, así como los aficionados en general al deporte blanco, se preparan par disfrutar y vivir con intensidad la máxima fiesta del tenis en San Luis Potosí, que reserva una serie de atractivos y agradables sorpresas.