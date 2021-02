Trabajo "móvil" en casa

Por diferentes motivos, puede que necesites teletrabajar puntualmente.

Ahora que todos estamos pasando más tiempo en casa, el teletrabajo se ha convertido en una realidad para muchos, de hecho, hasta tenemos un hashtag, #quedateencasa.

Puede que ya lo practicases puntualmente o que, pasado este confinamiento, se convierta en una opción más para trabajar.

El caso es que bien porque necesitas moverte, no puedes estar horas y horas sentado en el mismo sitio; porque necesites deambular por la casa mientras hablas por teléfono, tu trabajo es de no parar con el teléfono celular o porque por la mañana tienes un hueco en el salón, pero por la tarde tienes que irte al dormitorio, tu teletrabajo es móvil y tu espacio para desarrollarlo también ha de serlo. ¿Cómo organizarnos en este caso?

ORDENADOR PORTÁTIL

En tu caso, es obvio que necesitas un ordenador portátil no muy pesado ni grande, que puedas llevar de un lado a otro; o una tablet con la que trabajar.

Un ordenador de sobremesa solo es buena idea si cuentas con mucho espacio y un lugar fijo.

Así que es el primer paso, que seguramente ya tengas.

PROGRAMA

También algún programa o sistema de organización como un planificador para anotar los que hacer cada día de la semana.

No tendrás un espacio donde colocar notas en la pared o pegar en la pantalla del ordenador, así que deberá acompañarte o bien un programa guardado en tu dispositivo electrónico, lo que tiene ventajas como, por ejemplo, no gastar papel o que te avise de fechas importantes o el papel y boli, a la manera tradicional, para anotar y tachar.

LUZ NATURAL

Busca siempre un lugar con luz natural.

La luz nos llena de energía.

Además, es más confortable a la vista un espacio iluminado con luz natural.

Eso no quiere decir que no debas tener en cuenta que necesitarás un foco o aplique que te ayude a ver bien cuando no haya luz suficiente.

LÁMPARA

¿Cómo debe ser la lámpara del espacio de teletrabajo móvil?

Tienes dos opciones: Tener una lámpara, aplique o flexo de reducidas dimensiones y ligero, que puedas guardar o dejar sobre un aparador y coger fácilmente para enchufarlo donde estés sentado, incluso un foco con pinza para fijarlo fácilmente, u optar por otras soluciones que se carguen por USB y no necesiten cable, de manera que puedas llevarte la luz contigo donde necesites sin pensar en tener un enchufe cerca, lámpara recargable o foco conectado por USB al ordenador portátil.

MESA

Una mesa mejor que el sofá.

Lo ideal es que trabajes en una mesa, sobre todo si vas a estar varias horas, por la postura.

En un sofá puedes estar un rato, pero no demasiado.

Así que busca una mesa, puede ser un rincón de la mesa del comedor o de la cocina, incluso una de centro elevable.

A falta de escritorio.

SOLUCIONES LIGERAS

Soluciones ligeras para teletrabajo puntual.

Hay soluciones portátiles para colocar el ordenador, ligeras, que ocupan poco, y que para trabajar puntualmente sirven.

Sobre todo, si lo que necesitas es un lugar en el que dejar el ordenador para consultar algo pero sueles estar de pie, hablando por teléfono y moviéndote de un lado para otro.

BANDEJAS

Usa las bandejas para organizar y desplazar tu espacio de teletrabajo.

Bandejas que tengas en casa, en la cocina. O hazte con alguna de mayor tamaño que uses específicamente para colocar en ellas los utensilios de trabajo y desplazarlos de un lado para otro de la casa.

En una bandeja grande entrará el portátil o tablet, los lápices y el móvil. ¡De aquí para allá con tu zona de trabajo!

LÁPICES

No tengas un bote específico para organizar lápices y fluorescentes. Usa una taza de la cocina cuando lo necesites.

Si no tienes un lugar fijo y solo teletrabajas puntualmente, basta con algún vaso que tengas en casa.

CARRITO AUXILIAR

Con ruedas. Esto te ayudará en el caso de que tu espacio de teletrabajo móvil requiera contar con papeles, revistas, carpetas, incluso otro tipo de material específico según la actividad que desarrolles.

Organizar todo lo que necesites en un carrito que puedas desplazar con facilidad de un lugar a otro de la casa o colocarlo a derechas o izquierdas según donde te sitúes cada día.

Si un día hace sol y sales a la terraza, te lo podrás llevar para teletrabajar desde allí con comodidad.