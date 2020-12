Tradiciones de Año Nuevo: cómo se celebra en 5 lugares del mundo

Las fiestas de fin de año traen consigo la esperanza de un nuevo comienzo lleno de muchas expectativas, deseos de buena salud, amor, prosperidad y mucha energía positiva. Ya sea por diversión, tradición o convicción (o las tres juntas) la gente se ayuda con rituales para iniciar de la mejor manera un nuevo ciclo, ya sea adivinando su futuro, haciendo una oración al amanecer en la playa o comiendo algún platillo que simbolice abundancia.

En "Destinos" de EL UNIVERSAL contamos cómo son algunas tradiciones de Año Nuevo en 5 lugares del mundo.

1. Japón

En Japón es tradición, sobre todo en los pequeños poblados, ver el primer amanecer del año en las playas o cerca de las montañas. Recibir los primeros rayos del sol no solo es un acto de celebración de un nuevo ciclo, también es el gran momento para pedir salud y buena suerte.

Además del Hatsuhinode existe otro ritual japonés: Hatsumode (primera visita del año al santuario). Este empieza desde las 12:00 am del 1 de enero y termina el 3 de enero. En este ritual las personas visitan los templos budistas para renovar votos; pedir abundancia, buena fortuna o salud; escribir una plegaria; o hacer una promesa, entre otras razones más. Los japoneses llevan con ellos sus omamori viejos (amuletos de la buena suerte); los queman en el santuario y ahí mismo compran unos nuevos para que los acompañen el resto del año.

2. Ecuador

La Quema del Año Viejo es una fiesta burlona y llena de alegría, al ritmo de la música. En Ecuador hacen un festejo unas horas previas al Año Nuevo donde las "locas viudas" -niños, jóvenes y adultos hombres- disfrazados de mujeres, bailan y coquetean, al mismo tiempo que piden dinero para quemar a su "viejo", un muñeco que puede ser de diferentes tamaños. El más grande llega a medir hasta 10 metros de altura. Las figuras son papel y aserrín, y se visten con ropa vieja y una máscara.

Estos muñecos de cartón suelen ser personajes de televisión, políticos o familiares que no obraron bien durante el año y se les hace una crítica divertida. A las 12:00 del 1 de enero se quema al ´viejo´ y sus viudas locas rompen en llanto mientras bailan alrededor del fuego. El ´viejo quemado´ simboliza todo lo malo que pudo ocurrir, y con sus cenizas se va dejando atrás el pasado.

3. Alemania

En Alemania hay una tradición llamada Bleigiessen que significa "plomo fundido". Con ayuda de una vela, una figura de plomo, agua fría y una cuchara que se debe calentar, adivinarás que te depara el futuro. Las personas funden la figura de plomo en una cuchara, luego se arroja en el agua fría para que el plomo se endurezca y tome forma. Es en ese momento cuando empieza el juego, pues según la figura que haya tomado el plomo se tiene que interpretar que es lo que pasará en el futuro.

4. Italia

En Italia, al sonar la primera campanada del 1 de enero, la gente saca su cuchara y se dispone a saborear un rico plato de lentejas, pues estas leguminosas son asociadas con la abundancia, suerte y fortuna. Esta tradición viene desde la época del Imperio Romano, cuando se regalaban lentejas en pequeños bolsos de cuero que se amarraban en la cintura esperando que a lo largo del año se convirtieran en dinero.

5. Varios lugares de Europa

En algunas partes de Inglaterra, Escocia y Grecia se cree que la primera persona que visite una casa después del fin de año traerá suerte y fortuna. Claro, siempre será mejor si lleva algunos regalos como una moneda de plata, bebidas o una hoja del árbol perenne, o si el visitante es un hombre de pelo negro. Esto traerá a los habitantes de la casa felicidad, salud y dinero.