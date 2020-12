Un fin de año de lujo con uvas pero sin baile en Marbella

MARBELLA, Málaga (EFE).- Los hoteles más exquisitos de Marbella, en el sur de España y una de las grandes ciudades turísticas y sinónimo de glamur y lujo en el mundo, se preparan para despedir el año con espléndidas cenas de gala donde se podrán degustar suculentos platos, selectos vinos y los champanes más caros, siempre y cuando se esté dispuesto a pagar entre 250 y 450 euros por persona.



En esta ocasión los asistentes no podrán disfrutar del baile tras tomar las uvas y, como si de Cenicienta se tratase, habrán de regresar a sus casas antes del toque de queda (1:30 horas) impuesto no por el hada madrina del cuento, si no por las autoridades andaluzas como medida de prevención para frenar la pandemia.

El estricto horario de regreso, la exigencia de mantener cierta distancia con los comensales vecinos o la imposibilidad de sentar en la misma mesa a más de diez personas, no ha impedido a los grandes hoteles marbellíes diseñar atractivas propuestas para quienes no quieren renunciar a las lentejuelas y al esmoquin en la última noche del año.

Así pues, en el 2020 el banquete de gala del hotel cinco estrellas gran lujo Marbella Club empezará con un cóctel a base de canapés y champán Dom Perignon que comenzará dos horas antes de la cena, explica a Efe la gerente de Ventas del establecimiento, Andrea Surrà.

A continuación, los asistentes disfrutarán de un suculento menú compuesto por caviar Osetra Imperial, consomé de buey con verduras ecológicas, suprema de lubina con risotto y carabinero en su jugo, y "noisettes" de ternera lechal en salsa de trufa negra; todo ello regado con vinos Valdeorras y Rioja y por importe de 450 euros.

CENA CON ALOJAMIENTO PARA NO TENER QUE SALIR CORRIENDO

Puente Romano, otro de los alojamientos cinco estrellas gran lujo de Marbella, cuenta con varias opciones para hacer de ésta "una velada memorable", comenta a Efe su director de Marketing, Sergio Gómez.

Entre ellas, ofrece un paquete especial Nochevieja que incluye cena y alojamiento, de manera que los clientes puedan dormir en el hotel y no tengan que salir corriendo tras las uvas, a partir de 758 euros por persona.

Aunque dependiendo de los gustos -y el bolsillo- del comensal en Puente Romano se puede optar sólo a la cena por 250 euros -bebidas aparte-, eligiendo entre un menú de cuatro platos frente al mar con música en directo o una experiencia culinaria a base de una selección de canapés del chef con "mágicas sorpresas" y un divertido espectáculo, añade Gómez.

Los Monteros Spa & Golf Resort también ofrece la posibilidad de alojamiento para quienes quieran disfrutar de una salida de año de lujo y asistan a su tradicional gran cena de gala.

De esta manera, por un importe de 443,5 euros por persona se puede disfrutar de su propuesta que incluye, además de la cena del día 31, dos noches de alojamiento y visita a su circuito termal.

CONECTAR CON LA PUERTA DEL SOL DESDE EL SALÓN REAL

Para aquellos que decidan ir sólo a cenar pero dormir en casa, esta gala tiene un coste de 243 euros por persona y contará con una pantalla gigante para conectar con la madrileña Puerta del Sol -lugar tradicional de celebración de la nochevieja en España- a la hora de las campanadas, confirma a Efe su director, Fernando Al-Fark.

Si bien este año "no habrá pista de baile", ni fiesta tras las uvas -explica-, este complejo turístico cinco estrellas gran lujo ha optado por adelantar la hora de inicio del ágape y ha decidido apostar por actuaciones "más centradas en el entretenimiento" para así "compensar" la adaptación al toque de queda.

MENÚ PARA LLEVAR CON MARIDAJE DE VINOS

El icónico Gran Meliá Don Pepe abrirá las puertas de Tahini, uno de sus restaurantes más representativos, para la cena de Fin de Año con un menú cerrado de 395 euros y una propuesta en la que aún se está trabajando puesto que "no se sabía con certeza si se podría abrir o no", señala la directora del complejo hotelero, Rocío Galán.

Mientras el cinco estrellas Vincci Estrella del Mar permanecerá cerrado hasta marzo y no abrirá en Nochevieja, Guadalpín Banús si celebrará su tradicional cena de gala y Villa Padierna Palace -hotel que se hizo popular tras alojar en 2010 a la entonces primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama-, ha renunciado a celebrar su cena de gala de Fin de Año en 2020.

En cambio, para aquellos que prefieren quedarse en casa, Villa Padierna ha preparado un "atractivo" menú para llevar con "especialidades navideñas" y maridaje de vinos incluido -a petición del cliente- a partir de 75 euros por persona, apunta la directora de Marketing y Comunicación, Judith Johann.