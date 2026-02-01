logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SUMAN ESFUERZOS

Fotogalería

SUMAN ESFUERZOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

UNA ODA AL INVIERNO

PROPUESTAS 2026-2027 DE CAMPERLAB

Por EFE PULSO

Febrero 01, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

PARÍS,- La presencia española se ha dejado en París, con la firma Camperlab, que han presentado su colección de moda hombre para el otoño-invierno 2026-27, dentro del calendario oficial de la Semana de la Moda.

    Camperlab, que ha presentado por segunda vez consecutiva su colección en la Semana de la Moda parisina, lo ha hecho en la Maison de la Mutualité, teatro Art Déco erigido a principios de la década de 1930.

    Ha sido la última colección de Achilles Ion Gabriel, su director creativo, que cesó en el cargo hace una semana. Con ella, el finlandés, responsable hasta ahora del diseño igualmente de Camper -la ´hermana mayor´ de 

Camperlab-, ha querido realizar una oda a sus inviernos en el extremo norte de su país.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


TENDENCIAS

La colección, compuesta de una veintena de conjuntos, abarcaba desde propuestas amplias, la mayoría, a compactas. Lo amplio se percibe en chaquetas y pantalones, algunos de ellos de aspecto usado; contrastado en ocasiones con ceñidas camisetas.

    Colores de aire claramente otoñal, con marrones, grises y petróleo, y donde el blanco y el rosa los han suavizado.

Cueros envejecidos y cepillados, algodones, lanas y denim, en este caso estampado destacaban entre los materiales.

TECNOLOGÍA PUNTERA

La tecnología más puntera ha estado presente, con diversos tratamientos y lavados.

En cuanto a accesorios, han destacado botas de grueso tacón y el modelo de cinturón de amplia hebilla. La música en directo de la artista Annahstasia (Enuke) ha amenizado la última parte del pase.

      De hecho, en el centro del espacio en el que ha mostrado su colección, figuraban cuatro grandes telares.

   Si bien Camperlab no es conocida para el gran público, su presencia en París deja patente el interés de las marcas españolas por figurar en una de las semanas de moda de mayor proyección del mundo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Papa León XIV podría visitar Perú en 2026
Papa León XIV podría visitar Perú en 2026

Papa León XIV podría visitar Perú en 2026

SLP

AP

El pontífice León XIV analiza la posibilidad de visitar Perú, África y América Latina en un año lleno de viajes papales.

SUMAN ESFUERZOS
SUMAN ESFUERZOS

SUMAN ESFUERZOS

SLP

Maru Bustos

TRABAJAN A FAVOR DE LOS MÁS VULNERABLES

SOCIOS ROTARIOS
SOCIOS ROTARIOS

SOCIOS ROTARIOS

SLP

Maru Bustos

RECIBEN LA DISTINCIÓN "SERVICIO A LA OCUPACIÓN"

Salesiano Carlos Gómez celebra a Don Bosco con deporte y arte
Salesiano Carlos Gómez celebra a Don Bosco con deporte y arte

Salesiano Carlos Gómez celebra a Don Bosco con deporte y arte

SLP

Redacción

Estudiantes participaron en Juegos Olímpicos y Semana Cultural, promoviendo valores salesianos en Salesiano Carlos Gómez.