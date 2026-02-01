UNA ODA AL INVIERNO

PARÍS,- La presencia española se ha dejado en París, con la firma Camperlab, que han presentado su colección de moda hombre para el otoño-invierno 2026-27, dentro del calendario oficial de la Semana de la Moda.

Camperlab, que ha presentado por segunda vez consecutiva su colección en la Semana de la Moda parisina, lo ha hecho en la Maison de la Mutualité, teatro Art Déco erigido a principios de la década de 1930.

Ha sido la última colección de Achilles Ion Gabriel, su director creativo, que cesó en el cargo hace una semana. Con ella, el finlandés, responsable hasta ahora del diseño igualmente de Camper -la ´hermana mayor´ de

Camperlab-, ha querido realizar una oda a sus inviernos en el extremo norte de su país.

TENDENCIAS

La colección, compuesta de una veintena de conjuntos, abarcaba desde propuestas amplias, la mayoría, a compactas. Lo amplio se percibe en chaquetas y pantalones, algunos de ellos de aspecto usado; contrastado en ocasiones con ceñidas camisetas.

Colores de aire claramente otoñal, con marrones, grises y petróleo, y donde el blanco y el rosa los han suavizado.

Cueros envejecidos y cepillados, algodones, lanas y denim, en este caso estampado destacaban entre los materiales.

TECNOLOGÍA PUNTERA

La tecnología más puntera ha estado presente, con diversos tratamientos y lavados.

En cuanto a accesorios, han destacado botas de grueso tacón y el modelo de cinturón de amplia hebilla. La música en directo de la artista Annahstasia (Enuke) ha amenizado la última parte del pase.

De hecho, en el centro del espacio en el que ha mostrado su colección, figuraban cuatro grandes telares.

Si bien Camperlab no es conocida para el gran público, su presencia en París deja patente el interés de las marcas españolas por figurar en una de las semanas de moda de mayor proyección del mundo.