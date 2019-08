Usan imagen de Meghan Markle para vender pastillas reductoras de peso

Como si se tratara de una historia de terror, la imagen de Meghan Markle fue utilizada en varias campañas que venden pastillas para bajar de peso después del embarazo e, incluso, hicieron uso de supuestas entrevistas con la esposa del príncipe Harry. Una de las marcas dice que son "los productos preferidos por la duquesa"; sin embargo, el palacio de Buckingham ya tomó las riendas del caso.

De acuerdo con "The Mirror", diario que descubrió la venta, el palacio de Buckingham prometió tomar medidas enérgicas contra los sitios web que anuncian pastillas reductoras de peso con la imagen de la duquesa de Sussex. Los productos que se ofrecen en una campaña son tabletas "Keto Weight Loss", la cual, presenta imágenes de Meghan antes y después de su embarazo.

El sitio del diario inglés también descubrió que la imagen de Meghan Markle fue utilizada en una segunda campaña e, incluso, refieren que la duquesa de Sussex reclamó que la familia real quería detenerla "persiguiendo mi propia línea de pérdida de peso", cita "The Mirror". Y si eso no fuera poco, existe una tercera que ofrece lo mismo: la pérdida de peso postparto.

Aunque personal del palacio de la reina Isabel II ya anunció que tomará cartas en el asunto, no es la primera vez que se utiliza la imagen de los miembros de la realeza para vender productos. Recientemente, Kate Middleton fue relacionada con una clínica de belleza que aseguró que la duquesa utiliza baby botox parea disminuir las líneas de expresión, revelación que también fue negada.