¿Vives una relación tóxica?

El amor es un sentimiento hermoso que nos hace sentir felices; sin embargo, hay muchas personas que confunden el amor con la dependencia.

Existen dos tipos de relaciones: las sanas, donde las dos personas ganan valores, amor propio y aprendizaje; y las relaciones donde las dos partes pierden, comentó Diana Sánchez, psicóloga del Tec Campus Tampico.

Señaló que hay relaciones poco saludables, "donde te sientes a disgusto, hasta las que llegan a las ofensas y hasta los golpes. Si te sientes amenazado, manipulado, juzgado, desvalorizado o existe una sensación de vacío o confusión, es necesario que te preguntes si estás en una relación tóxica y busques la manera de salir de ella lo más pronto posible".

Menosprecio. Una pareja tóxica te causa insatisfacción e incomodidad, emite juicios sobre tus capacidades y aspectos personales, generalmente en broma, pero sin dejar de ser hiriente.

Usualmente, las personas que están involucradas no se dan cuenta de la situación negativa. "Comentarios como '¿por qué te enojas, si estoy jugando?' ocasionan que la persona que recibe la agresión se sienta confundida y puede llegar a pensar 'es verdad, si sólo está jugando'", dijo la experta.

Intimidación. Se presenta cuando las personas tienden a enojarse y a culpar a otros de ello. Si no sabes cómo va a reaccionar tu pareja ante una situación o comentario, por lo que tratas de evitar ciertos temas por temor, es una señal de alarma.

Inducción a la culpa. Se da cuando la pareja siente que siempre tiene la culpa y se acostumbra a asumirla.

La experta comenta que esta problemática se da mayormente en jóvenes de 14 a 18 años, por su inexperiencia.

¿Cómo terminar? El primer paso es reconocer que se está en una relación tóxica y recomienda buscar la manera de expresar lo que sientes hablando, escribiendo, dibujando, cantando.

"El paso más importante para salir de una relación tóxica es darte cuenta de que no eres el único responsable de que las cosas hayan salido mal", finalizó Sánchez.