William y Kate amenazan a revista para que elimine publicación

Guillermo de Cambridge y Catalina de Cambridge han sorprendido al mundo por sus inusuales movimientos dentro y fuera del palacio de Kensington, su residencia oficial, pues tras la publicación de una revista, en la que se asegura que Kate está cansada de la carga de trabajo luego de la renuncia de Meghan y Harry, los futuros reyes de Reino Unido están dispuestos a llegar a los tribunales.

De acuerdo con "Mail on Sunday", los duques de Cambridge enviaron unas cartas legales al editor en jefe de "Tatler", la revista de lujo que aseguró que Kate está exhausta y malhumorada, para que se retracten de sus hechos. "En un movimiento muy inusual, la pareja ha enviado cartas legales a la revista exigiendo que se elimine su perfil de la duquesa, titulado "Catherine the Great (Catalina la Grande) en Internet".

La fuente que consultó el medio inglés aseguró que el artículo es falso. "La pieza está llena de mentiras. No hay ninguna verdad en su afirmación de que la duquesa se siente abrumada por el trabajo, ni que el duque está obsesionado con Carole Middleton. Es absurdo y francamente incorrecto".

Otros puntos que enfurecieron a los Cambridge es el que pone en entredicho el peso corporal de Kate, el comportamiento de su familia, especialmente de su hermana Pippa, y el cuidado de sus hijos. El artículo, escrito por Anna Pasternak, dice: "Kate se ha vuelto peligrosamente delgada, como, algunos señalan, los príncipes Diana".

Por ello, los comentarios de la familia real en contra del texto fueron contundentes: "Esa es una mentira extremadamente cruel e hiriente. Es asqueroso. Es sexista y avergüenza a las mujeres en su peor momento".