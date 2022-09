William y Kate, los miembros favoritos de la realeza británica

A-AA+

Aunque desde su abdicación a la realeza en 2020 están rodeados de polémicas, el príncipe Harry y Meghan Markle siguen contando con el respaldo de cientos de británicos. Sin embargo, hay otra parte de la población que prefiere a otros miembros de la corona con menor reflector.

Así lo confirma una reciente encuesta aplicada por el periódico "The Sun", la cual fue realizada a 2 mil personas, quienes dieron su opinión sobre el miembro de la realeza que más admiran, dando como resultado al príncipe William de Gales en primera posición con 23%.

Seguido de Kate Middleton con un 20%. Mientras que el rey Carlos III ocupa la tercera posición con un 19%; debajo de él se encuentra la princesa real Ana, quien durante los días posteriores a la muerte de Isabel II fue de los royals más admirados y queridos.

Debajo de la princesa Ana se encuentra su sobrino, el príncipe Harry que con un 16% ocupa el quinto lugar, curiosamente el mismo que tiene en la línea de sucesión al trono. Mientras que su esposa, Meghan Markle, exactriz estadounidense de 41 años, con un 9% consiguió la octava posición de la lista, por debajo de la reina consorte Camila, que está empatada con el mismo porcentaje.

El porcentaje que consiguió Meghan se atribuye a la población de 18 a 25 años, mientras que los mismos informes revelaron que la duquesa de Sussex no es tan popular entre la población de edad más avanzada.

Por otra parte, también se reveló que el 40% de los británicos encuestados prefieren que los duques de Sussex no regresen a la corona, mientras que un 30% opina que deberían hacerlo. En aspectos generales, la encuesta aplicada por "The Sun" favorece enormemente a los príncipes de Gales, William y Kate, quienes destacan como los más admirados, mejores vestidos y mejor pareja real.

En los últimos días, el príncipe Harry y Meghan Markle han sido fuertemente señalados tras la publicación de diferentes libros, los cuales revelan gran cantidad de secretos e información de la vida dentro de la corona británica.