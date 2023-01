Ximena Navarrete rechaza fraude en Miss Universo: "no hay manera"

A-AA+

Ximena Navarrete, quien fue una de las jueces del pasado certamen Miss Universo, declaró que no hubo "mano negra" en la polémica final del pasado sábado, donde se habló de un fraude.

A decir de la exMiss Universo, R'Bonney Nola, de Estados Unidos, logró coronarse de manera legal, aún cuando era muy favorita la venezolana Amanda Dudamel.

"Son números que quedan muy claros registrados, entonces no hay manera de que esto sea algo ilegal o mal hecho", dijo la mexicana y aseguró que entiende el enojo de otros países y que sí, en efecto, Amanda tenía una belleza y preparación indiscutibles.

"Lo hizo de maravilla. Creo que Venezuela hace muchísimo tiempo que no tenía una concursante tan bonita, tan preparada, tan completa. Eso es lo que yo creo, es lo que yo vi y es lo que ella me transmite", señaló.

Fue el pasado 14 de enero, cuando se realizó la final de Miss Universo en su edición 71, y el resultado a favor de la representante de la Unión Americana generó todo tipo de críticas y comentarios de enojo en las redes sociales.