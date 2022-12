20 de diciembre, fecha límite para recibir el aguinaldo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 19 (EL UNIVERSAL).- Después de la primera quincena de diciembre, los trabajadores deberían haber recibido ya el pago del aguinaldo correspondiente al año que está a punto de terminar.

Este ingreso adicional suele ser esperado con mucha expectación, debido a que puede ayudar a hacer frente a los gastos por festejos y regalos en esta temporada, aunque también puede destinarse al ahorro o la inversión.

Se trata de una obligación universal para los patrones, a diferencia de otras prestaciones, que pueden excluir a trabajadores de confianza o comisionistas.

La plataforma de empleo Indeed destaca que esta prestación aplica para todos los trabajadores mexicanos, sin importar cuál sea su condición laboral, y equivale cuando menos a 15 días de salario.

Hasta los trabajadores eventuales percibirán este beneficio, si laboran de forma continua para un patrón por más de 27 semanas. Además, les corresponderá la parte proporcional del aguinaldo, calculada en función del tiempo que hayan trabajado.

Este año, el plazo máximo para que los patrones hagan el pago del aguinaldo es el martes 20 de diciembre. En caso de no cumplir con la fecha límite, el empleado tiene un año para reclamar.

¿Qué hacer si no te pagan tu aguinaldo?

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) indica que los patrones que incumplan con el pago, lo otorguen incompleto o de forma tardía, pueden hacerse acreedores a una multa.

Si requieres reclamar la falta de pago de tu aguinaldo, puedes acudir a la Profedet, instancia que interpondrá la demanda respectiva ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o a la Procuraduría (local) de la Defensa del Trabajo, quien interpondrá la demanda ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

En la Ciudad de México, la Profedet tiene oficinas en Dr. José María Vértiz #211, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

En el país ofrece servicios gratuitos en sus 47 representaciones o a los números 800 911 7877; 800 717 2942 y 5559 98 2000, extensiones 44740 y 44741, además del correo electrónico orientacionprofedet@stps.gob.mx