México, EU y Canadá se unen contra prácticas monopólicas para Mundial

Para evitar favorecer a empresas de bienes y servicios por la Copa Mundial FIFA 2026 y a fin de lograr que se genere una verdadera competencia entre proveedores relacionados con dicho evento, los organismos reguladores de México, Estados Unidos y Canadá trabajan conjuntamente.

En otras palabras, no se dejará que se fijen precios de productos promocionales –camisetas, playeras, gorras, chamarras, balones) o de alimentos y bebidas vendidas durante los eventos, entre otros bienes y servicios.De lo que se trata es que los partidos de futbol beneficien a amplios sectores de la economía como la construcción, el entretenimiento y el turismo, a fin de que no se desplace o impida el acceso de otras empresas a los mercados.México, EU y Canadá lanzan iniciativa contra conductas anticompetitivas en el Mundial de 2026Ante la proximidad de la copa de fútbol, a realizarse del 9 de junio a 18 de julio 2026 en los tres países de Norteamérica, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) informó que lanzaron una iniciativa conjunta con sus homólogos estadounidense y canadiense para detectar y combatir prácticas monopólicas en torno al evento."La Cofece participará activamente en el marco de la Copa Mundial mediante la promoción de la política de competencia económica, el monitoreo continuo de los mercados, la investigación y sanción en caso de que se incurran en posibles conductas anticompetitivas como fijar precios o salarios, manipular licitaciones, repartirse los mercados o cualquier conducta que tenga como objetivo desplazar o impedir el acceso de otras empresas a los mercados", dijo.En un comunicado expuso que junto con la División Antimonopolios del Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Buró de Competencia de Canadá, detectarán y combatirán prácticas monopólicas y conductas anticompetitivas durante la Copa Mundial de la FIFA 2016.La comisionada presidenta de la Comisión, Andrea Marván, dijo que "Cofece estará más vigilante que nunca para garantizar que los beneficios económicos derivados de este evento no se vean afectados por conductas anticompetitivas que pudieran perjudicar a las y los aficionados locales e internacionales."Trabajaremos con las Agencias de Competencia de Estados Unidos y Canadá para asegurar que, sin importar el lugar, todos los mercados funcionen de manera competitiva y eficiente durante este histórico evento", afirmó.