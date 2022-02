7 beneficios de rentar un generador de luz para tu obra

Un generador se alimenta de combustible, según el modelo, puede ser de gasóleo o gasolina. Este primero es conocido como generador diesel, el motor se alimenta del combustible quemándolo, y de esta manera genera energía mecánica que a su vez mueve un eje que hace que un electroimán situado en el interior de la bobina gire hasta conseguir el voltaje de electricidad preciso.

Para la mayoría de las empresas y obras, contar con un generador de reserva es algo importante, sin él, un corte eléctrico puede llegar a paralizar sus operaciones. El coste de su alquiler dependerá del modelo, tipo, potencia y el tiempo de alquiler. Puedes decidir primero qué tipo de generador necesitas, y luego consultar la renta de generadores de luz precio.

Son muchos los beneficios que tiene la renta generador de luz para tu obra, por lo que hemos recopilado los mejores:

Ahorro de dinero

Uno de los grandes beneficios de rentar un generador de luz para tu obra es que habitualmente puede ser más económico que comprarlo. Si solo necesitas un generador para un proyecto a corto plazo o algún evento, el alquiler sin dudas va a ser la mejor opción.

El ahorro se extiende también al almacenamiento, mantenimiento y transporte del generador. Los generadores ameritan mantenimiento, incluso si este no se utiliza. El ahorro de este dinero quiere decir que puede ser dirigido a más trabajos, independientemente de cuál sea su tamaño.

Menos tiempo de inactividad y mantenimiento

Como acabamos de mencionar, los generadores ameritan mantenimiento siempre, por lo que si este es de tu propiedad deberá ser revisado por alguien con experiencia. Si se contrata a sus propios técnicos, esto significa un aumento de los costes de su mano de obra.

Entonces, si rentas generadores, vas a tener la tranquilidad de que los generadores cuentan con certificación CARB y se encuentran bien mantenidos.

Elige un socio que te ofrezca un alquiler completo de equipos de energía que incluyan el servicio y la asistencia de técnicos formados en fábrica.

Los alquileres de generadores reciben mantenimiento constante y rutinario ya que ofrecen productos de la mejor calidad a sus clientes. También podrás contar con la ayuda de un equipo técnico experimentado que podrá instalar el generador y responder a cualquier situación de emergencia o servicio.

Una de las mejores cosas de rentar un generador de luz es que puedes alquilar generadores de cualquier tamaño con la potencia apropiada y la calificación exacta.

Normalmente, la renta de equipos de energía puede ser dimensionada para proyectos específicos, donde se podrá contar con un equipo de profesionales que ayudarán en todo momento a asegurarse de que cuentas con el generador ideal para tus necesidades.

La renta de generadores permite realizar trabajos estacionales, especializados o temporales en su obra.

¿Qué generador necesitas para tu obra? ¿Qué carga y potencia son las mejores para tus necesidades? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por esa primera instalación? ¿Y en caso de que tengas que devolverlo?

No hay razón para dejar estas preguntas sin responder comprando un generador del que no te encuentras seguro. Cuando rentas uno, tienes la oportunidad de probar el producto antes de comprarlo.

Servicios de campo

El rentar un generador también puede brindarte el apoyo que necesitas hasta tu puerta. Este tipo de apoyo te permite dar servicio a un generador en su lugar, sin importar donde se encuentre.

Los técnicos del servicio de generadores se aseguran de que la instalación sea realizada sin problema alguno y de que se satisfaga todas las necesidades de distribución de energía.

La renta de generadores puede garantizarnos que la nueva energía cumpla con las leyes locales, lo que puede ser especialmente difícil en algunos lugares.

Un generador rentado podrá cumplir con las normas de emisiones y las regulaciones de ruido de su área, el tiempo que brinda la energía que necesita para la obra. Esto influye en el ahorro de costes para el despliegue del generador.

En ningún momento vas a tener que pagar el seguro o la garantía de un generador que estés rentando.

Generalmente, las rentas vienen con un seguro de alquiler con cobertura para proteger sus operaciones. Esto le va a proteger en caso de emergencia o de avería.

Rentar un generador puede ahorrar también en trámites, ya que no va a tener que aumentar el seguro que tiene en su obra ni presentar documentación adicional.

Flexibilidad de necesidad y tiempo

Muchas veces, realizar esa compra de equipos no es el movimiento ideal porque no sabes si tu negocio puede llegar a cambiar. Van a aparecer nuevas áreas, inclusive las que no esperas, y van a presentarse oportunidades nuevas que posiblemente no esperes.

Esto no quiere decir que hayas comprado previamente un generador equivocado, sino que algunas necesidades simplemente cambian. Rentar significa que puedes cambiar de inmediato a un nuevo tipo de servicio y generador, asegurando que la generación de energía siempre se adapte a la demanda.

Respuesta a las catástrofes

El rentar estos equipos permite responder de manera inmediata a las catástrofes que se pueda sufrir. Entre ellas se hallan las catástrofes naturales, desde las meteorológicas hasta terremotos, o problemas relacionados con el trabajo de tu obra.

Un incendio podría acabar con su generador actual o hacer que se tenga que volver a desplegar. Rentarlos puede ser más flexible gracias a la entrega a domicilio que brindan estos servicios de la renta.

Los hospitales suelen tener su propia reserva de energía, pero los generadores rentados han demostrado ser un gran plan de respuesta ante desastres al mantener la distribución de energía.

Incluso con generadores de reserva, los cortes eléctricos en los hospitales que pueden ocurrir durante las catástrofes naturales pueden ser difíciles de evitar. Rentar generadores puede garantizar que todas las operaciones se mantengan seguras y secas.

A la hora de elegir potencia lo recomendable es que elabores una lista con todos los elementos que deseas conectar al mismo tiempo. Puedes asesorarte con profesionales si tienes dudas de cómo hacer esto.