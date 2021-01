A empresas de energía eléctrica sólo les interesa el billuyo: AMLO

Ante el reclamo de Estados Unidos por las políticas de México que bloquean los proyectos privados en energía, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que mantendrá la defensa de Pemex y CFE porque aunque se disfracen de ambientalistas a esas firmas solo les interesa el "billuyo". En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo señaló que no se trata de un bloqueo a las inversiones en ese sector, sino que ahora, a diferencia del periodo neoliberal, se defiende a las empresas de la nación.

"No (bloqueo a la inversión), se debe entender que en el periodo neoliberal no les importó a los gobernantes defender a las empresas públicas de la nación. Parecían gerentes los presidentes, nada más atendiendo los asuntos particulares y no atendían los asuntos públicos, era atender a grupos, es una política facciosa, de apoyar a una minoría, a empresas, ahora es distinto".

"Por eso muestra defensa de Pemex y de la CFE, y les extraña que nosotros estemos protegiendo a Pemex y CFE, es nuestra función. Si no protejo a la CFE y sigue la misma política privatizadora en la industria eléctrica, cómo voy a garantizar que no aumente el precio de la luz, si a estas empresas aunque se disfracen de ambientalistas, lo que les interesa es el lucro, los billuyos, yo tengo que defender a la CFE".

Señaló que las empresas particulares tuvieron el tiempo suficiente para demostrar que era mejor la política privatizadora. "Pero qué sucedió en todo el tiempo en que ellos manejaron el gobierno, que eran los dueños de México, qué sucedió el precio de la luz, ¿bajó? ¿Se benefició a la gente, los trabajadores?, lo mismo en el caso del petróleo, ¿qué bajaron los precios de las gasolinas? ¿Y quieren más todavía?, pues que me digan nada más de quieren su nieve".

El presidente López Obrador dijo que no habrá cambios en su política energética y no habrá un proceso de desmantelamiento de las empresas de la nación, para que no les extrañe. "Ellos como cualquier país en Estados Unidos defienden sus ramas económicas estratégicas. Ahora el presidente Biden ayer qué decidió cancelar un oleoducto Alaska, no sé porque razón, pero debe ser por cuestiones ambientales o por no convenir así Estados Unidos, fue de las primeras medidas que se tomó".