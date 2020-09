A México le interesa tener inversión estadounidense, dice Pompeo

El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, dijo que "a México le interesa tener inversión estadounidense", en respuesta a las preocupaciones por las acciones emprendidas por el gobierno mexicano en materia de energía.

En conferencia de prensa, se le preguntó a Pompeo sobre la inquietud que han expresado funcionarios en estados unidos por lo que está pasando en materia de energía en México. Pompeo respondió que estaba enterado del asunto y que no se trata de algo que interese solamente a Estados Unidos.

"Queremos que las compañías estadounidenses tengan la oportunidad de invertir en México. El T-MEC se diseñó para lograr eso. Creemos que ha habido grandes avances en ese sentido", dijo Pompeo.

Luego, añadió: "Pero no se equivoquen. También está en el interés de México tener inversión estadounidense, la tecnología que se trae para desarrollar los recursos energéticos mexicanos en beneficio del pueblo de México".

Por ello, explicó, "estamos en conversaciones constantes con el gobierno mexicano sobre esto, ciertamente a todos los niveles del gobierno de Estados Unidos. Creemos que los acuerdos de cooperación alcanzados con Canadá y México pueden lograr esos resultados de un modo que el TLCAN no pudo y seguiremos trabajando en eso".

Recientemente, el Instituto Americano del Petróleo (API, por sus siglas en inglés) pidió la intervención del presidente Donald Trump ante lo que llamó "clima de incertidumbre" que, dice, se genera por las decisiones en materia energética que ha tomado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En particular, se refirió a los retrasos en la obtención de permisos y cambios en la regulación que, se quejó, favorecen a empresas estatales como Pemex.

A las críticas se sumó también la Asociación Americana de Manufactura en Combustibles y Petroquímica (AFPM, por sus siglas en inglés), que acusó que las acciones de AMLO ponen en riesgo la viabilidad de las inversiones estadounidenses en México y violan los compromisos adquiridos bajo el T-MEC.