A partir de 2023 queda prohibido cambio de Afore

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) dio a conocer las reglas de operación para la figura agentes previsionales que sustituirá a los promotores de Afore a partir de 2023, con el objetivo de disminuir los cambios de Afore y ofrecer al trabajador mayor asesoría e información sobre sus recursos destinados a la pensión.

Cabe recordar que en las actuales condiciones de volatilidad que han llevado a las Afore a acumular minusvalías por más de 326 mil millones de pesos, no es un buen momento para cambiarse de Afore, ya que se hace efectiva la pérdida de dinero y tiene un impacto directo en el ahorro para el retiro.

La Consar estima que cuando un trabajador se cambia de Afore en momentos de volatilidad, puede tener una disminución de 30% de su ahorro, con lo cual ha insistido en mantener la calma, no cambiarse de Afore e informarse sobre todo lo relacionado con sus recursos para la pensión.

A lo largo del año, la Consar ha trabajado con las 10 Afore que operan en México en la preparación de los agentes previsionales, los cuales han tenido evaluaciones por parte del regulador y deberán estar listos a partir de enero del año próximo.

Asesoría a usuarios

En la versión más reciente sobre las modificaciones a las disposiciones de carácter general en materia de servicio a los usuarios de los sistemas de ahorro para el retiro publicado en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), la Consar detalló que los nuevos agentes previsionales estarán obligados a asesorar a los usuarios sobre las características y requisitos para el otorgamiento de las pensiones que otorgan los institutos de seguridad social en México, así como brindar información sobre la administración de su cuenta individual de Afore.

De igual forma, deberán ofrecer soluciones sobre problemas en su cuenta; dar a conocer las obligaciones de las Afore sobre sus clientes y recibir y solucionar las solicitudes de servicio que presenten los usuarios, entre otras funciones básicas.

La Consar ha insistido en que los actuales promotores de Afore realizan un trabajo solamente comercial, incentivados en comisiones basadas en la obtención de traspasos de cuentas; es decir, en un número elevado de cambios de Afore que en muchas ocasiones se realiza sin informar debidamente a los trabajadores si le conviene o no llevar su ahorro a otra administradora.

"Se ha hecho la capacitación, se está haciendo la evaluación y eventualmente tendremos la certificación de los futuros asesores previsionales, para que desarrollen un trabajo distinto de orientación información y acompañamiento. Que ya no tengan ese incentivo perverso de que les pagan por traspaso. Cuando las Afore pagan 4 mil pesos a una persona y lo mandan a la calle a que se consiga todo lo que pueda, hay un incentivo perverso para no hacer las cosas bien", dijo en septiembre pasado el presidente de la Consar, Iván Pliego.