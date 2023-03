¿A partir de qué edad ahorrar para garantizar retiro digno?

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 15 (EL UNIVERSAL).- La incertidumbre de los millennials y centennials sobre si podrán pensionarse al témino de su vida laboral domina porque en México habitan alrededor de 126 millones de personas, de las cuales más de la mitad son considerados como población joven al tener menos de 34 años.

Sin embargo, la prevalencia de jóvenes no será por siempre, pues se calcula que a partir del 2050 comenzará a predominar la vejez, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En la revista de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), se dio a conocer que lo anterior fue una de las razones por las cuales en 1997 se realizó un cambió al sistema de pensiones, previendo que sería insostenible a largo plazo.

"Es así que se abrió paso al sistema de pensiones a través de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), a través de cuentas individuales".

En tanto, mientras no surja otro modelo, los trabajadores recibirán de pensión únicamente lo que logren ahorrar a través de las contribuciones tripartitas: gobierno, patrones y los mismos trabajadores; el monto ahorrado será con el que se jubilarán los millennials y centennials.

Según datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021, solo el 41 % de las y los jóvenes de 18 a 29 años tienen una cuenta de ahorro para el retiro, es decir, el 59 % no ahorra y tampoco cuenta con un fondo formal de pensión.

-Solo 5 de cada 10 personas de entre 30 y 44 años tiene una cuenta de ahorro para el retiro, por lo que se calcula que seis de cada 10 jóvenes en México tendrán una vejez empobrecida al terminar su vida laboral.



¿Qué hacer para tener un retiro digno?

Especialistas sugieren que para ahorrar, la edad ideal es a partir de los 20 años y con ello llegar a la jubilación con un buen "colchón" en su Afore.

¿Cómo se hace el ahorro voluntario?

Una de las mejores alternativas para el ahorro de los que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales a los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o los que tienen cuentas independientes, son aportaciones que se invierten en las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos de Retiro (Siefores) y generan buenos rendimientos.

"Una de las ventajas de realizar aportaciones voluntarias es que aseguras un retiro digno al hacer crecer tu capital con los rendimientos generados, además de obtener beneficios fiscales, ya que con las aportaciones puedes deducir impuestos".



¿Cómo hacer un Plan Personal de Retiro (PPR)?

En México hay distintas instituciones financieras como bancos o fondos de inversión que ofrecen este producto.

En este plan se inicia con un depósito inicial y continúa con aportaciones mensuales que pueden variar dependiendo de la institución o la meta de cada persona

Para acceder a este ahorro será necesario tener 65 años, pues si deseas retirarlo antes serás acreedor a una penalización, hasta con el 20 % de tu ahorro.

Así puedes hacer un Fondos de inversión

¿En qué consiste? Esta alternativa de ahorro se basa en juntar los recursos que deposites con los de otros inversionistas y consolidar un mayor capital; de esta manera puedes obtener mayores ganancias.

Pero, como en toda inversión, existen riesgos que se pueden ajustar de acuerdo con la edad y objetivo de cada contratante.



¿Para qué sirve un seguro de retiro?

Esta última opción que nos da la Condusef es para complementar tu ahorro para el retiro, el cual básicamente es un plan de ahorro cuya ventaja es contar con una cobertura en caso de fallecimiento o invalidez.

"De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) antes de contratar este seguro se debe considerar la capacidad y necesidades de ahorro de cada persona, así como la meta que desea alcanzar.

"Al concluir la vida laboral, la aseguradora entregará el ahorro ya sea: en una sola exhibición, por medio de mensualidades hasta el fallecimiento o mediante una renta garantizada, en un plazo de 10 a 30 años".