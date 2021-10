¿A quiénes y por qué el SAT negará la firma electrónica en 2022?

En la Miscelánea Fiscal 2022 que están discutiendo los diputados, hay una medida en la que el fisco le negará a las empresas la emisión de la firma electrónica, que es la llave para realizar trámites y servicios fiscales por internet ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El Ejecutivo, a través del brazo fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), propone que se niegue la autorización de la firma electrónica avanzada, o en su caso los certificados de sello digital.

Un certificado de sello digital es un archivo expedido por el SAT que sirve para dar validez a las facturas electrónicas desde su origen a través de la firma digital de los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI).

¿A quiénes se les podrá negar su e.firma del SAT?

Se propone que, si la autoridad fiscal detecta que la empresa que está solicitando la firma electrónica tiene un socio o accionista que está en alguna situación irregular sin que haya corregido su situación fiscal, no se le autorice la firma electrónica.

Es decir, que si la empresa tiene un socio que no está bien con el SAT, por su culpa no podrá tener la firma electrónica.

Una situación irregular podría ser que el socio o accionista esté en la lista negra del SAT de factureros, que tenga una opinión de cumplimiento negativa o señalada por evasión por outsourcing entre otras causas.

---20 millones de contribuyentes

En México hay casi 20 millones de contribuyentes que han tramitado la e.firma y se han emitido más de 30 millones de certificados de sello digital.

La mayoría de los que piden al SAT la firma son personas físicas, pero para ellos no se tendrá ninguna restricción.

El SAT destacó que la e.firma tiene la misma validez legal que la firma autógrafa.

Por lo que pidió a los contribuyentes evitar ser víctima de delitos como fraude y robo de identidad.

"Cuida tu e.firma, no la compartas", ponderó.