A trabajadores formales no les alcanza para salir de la pobreza

CIUDAD DE MÉXICO, julio 21 (EL UNIVERSAL).- Contar con un trabajo en México no es suficiente para salir de la pobreza, 72% de los informales vive en esa condición y 40% de los trabajadores registrados ante el Seguro Social no pueden superar la línea de pobreza con el ingreso que tienen, de acuerdo con un estudio de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Alrededor de 37 personas por cada 100 registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) "sobreviven" con sus salarios; 15 de cada 100 tienen salarios dignos de entre 20 mil a 40 mil, y solamente ocho de cada centenar tienen salarios mayores a 40 mil pesos.

En la investigación "Escala de Trabajo Digno" se explicó que aproximadamente 8 millones 600 mil personas, casi 40% de los registrados ante el IMSS, no ganan lo suficiente para superar la línea de pobreza aun cuando trabajan en el sector formal, ya que requieren ingresos iguales o mayores a 8 mil 600 pesos mensuales, cantidad que les alcanzará para comprar dos canastas básicas.

En porcentaje, lo anterior afecta a casi 6 de cada 10 personas en Guerrero, Sinaloa, Oaxaca, Durango y Sinaloa, pero por cantidad hay más trabajadores formales en esa condición en Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Nuevo León y Guanajuato.

Trabajadores con salario de sobrevivencia

Hay 8 millones 100 mil trabajadores con salario de sobrevivencia, equivalente a 37% de los puestos de trabajo registrados ante el Seguro Social. "Si ganan más de 8 mil 600 pesos o más de 9 mil pesos y menos de 20 mil pesos, no es que vivan bien, simplemente se superó el umbral de pobreza".

Con trabajos formales y salarios dignos de entre 20 mil a 40 mil pesos al mes hay 3 millones 400 mil trabajadores formales, equivalente a 15% de los puestos de trabajo del Seguro Social.

Solamente 1.7 millones de personas, que representan el 8% de los puestos registrados ante el Seguro Social, ganan más de 40 mil pesos, es decir, tienen trabajos formales y salarios altos.

Con salarios de más de 20 mil pesos, 5 millones de trabajadores viven en Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Baja California.

El coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Rogelio Gómez Hermosillo, dijo que "el trabajo debe ser la vía de superación en la pobreza, quien trabaja no debe ser pobre, hay una falla estructural en el sistema laboral".

Expuso que entre la exclusión y precariedad viven 64 millones de personas a las que no se les cumple el derecho al trabajo, porque no laboran.

Hay 25 millones 300 mil personas sin trabajo, 32 millones 200 mil con trabajo informal, es decir, sin derechos laborales, sin acceso a la salud ni mecanismos de protección social y la gran mayoría de ellas, 71% sin salario suficiente.