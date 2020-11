A una semana del ciberataque, clientes no pueden "mover ni un dólar"

A una semana del ataque cibernético que sufrió Banco Base, clientes de la firma reportaron que no pueden acceder a su dinero, particularmente movimientos en dólares.

"Nos tienen secuestrados nuestros fondos y todavía hay que ir físicamente a Monterrey. Están haciendo las transferencias manuales en pesos, pero los dólares nada", explicó Manuel Castellanos, cliente de Banco Base.

El pasado 10 de noviembre, el banco tuvo un intento de ataque cibernético, el cual, aseguró, no comprometió información ni recursos de sus clientes.

"El proceso de reactivación de los sistemas se está ejecutando de forma paulatina y segura. En el transcurso de las próximas horas se informará oportunamente de los avances que se tengan hasta que la situación quede resuelta", dijo entonces la firma.

Sin embargo, diversos reportes de usuarios de Banco Base destacan que en el área de cambios no se ha podido realizar operaciones en dólares y que hasta el momento no hay fecha para que se normalicen las operaciones.?"En las cuentas en dólares el dinero no se puede ni hacer transferencias al extranjero ni se puede convertir de dólares a pesos y están mandando un comunicado a clientes por escrito que ya todo está normalizado. Sin embargo, haciendo mucha presión sobre los empleados me explicaron que están haciendo transferencias de manera manual", dijo.

En la comunicación vía Whatsapp de los ejecutivos de Banco Base con los clientes, se reconoce que no hay fecha para retomar la normalidad de las actividades.

De igual forma, los clientes afectados reportan que ya han iniciado quejas contra el banco en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), además de que no hay personal en sus instalaciones en Ciudad de México.

EL UNIVERSAL buscó a Banco Base y los voceros de la firma no estuvieron disponibles para comentar sobre el problema con sus clientes.