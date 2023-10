Dólar al menudeo supera los 18 pesos

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- El

alcerró este miércoles en 18.09 pesos a la venta en las ventanillas de los bancos, 0.67% o 12 centavos por arriba del cierre del martes, con lo que se ubica en su nivel más alto desde el pasado 31 de mayo cuando se ofreció en 18.12 unidades, de acuerdo con los datos publicados por Citibanamex.Continúa la aversión al riesgo en los mercados financieros internacionales por un probable cierre parcial del gobierno de Estados Unidos a partir del 1 de octubre, lo que está fortaleciendo la posición delfrente al resto de las divisas, en particular el peso mexicano.Hoy el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo a puerta cerrada que no someterá a votación las medidas de continuidad del gasto aprobadas por el Senado. McCarthy también señaló que están trabajando en su propia medida temporal de gasto y que se someterá a votación de prueba el viernes, considerando un recorte del gasto federal del 8%.El Senado (incluyendo miembros menos radicales del Partido Republicano) y la administración de Biden se han opuesto al plan de McCarthy, lo que eleva la probabilidad de que el gobierno cierre parcialmente a partir del fin de semana, estimó Gabriela Siller, directora de análisis económico de grupo financiero Base.Por otra parte, el presidente de la Fed de Minneapolis no descartó otro ajuste en las tasas de interés para este año, pero indicó que, si el cierre del gobierno y las huelgas en el sector automotriz impactan a la economía, podrían no hacerse más ajustes en el referencial.En este contexto, la divisa mexicana en los mercados internacionales opera alrededor de los 17.70 pesos poral mayoreo, lo que significa una depreciación de 0.95% o 17 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.