Abrimos o morimos, dicen restauranteros de la CDMX y Edomex

O abrimos o morimos, dicen los restauranteros de la Ciudad de México y del Estado de México a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y al gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo.

A través de una carta abierta, piden ser declarados actividad esencial para poder regresar a trabajar.

En el documento, la industria restaurantera señala desde el inicio de la pandemia en la Zona Metropolitana del Valle de México se han cerrado 13 mil 500 establecimientos.

"Esto es un llamado de auxilio: nos están extinguiendo. ¡Ya no podemos más! ¡No condenemos a los trabajadores de los restaurantes al desempleo ni a miles de negocios a la quiebra", dice la carta.

Agrega que los restaurantes ya acabaron con sus ahorros incluso, señalan, parte de esos recursos fueron utilizados para adecuarlos con medidas sanitarias y para la protección de los colaboradores, proveedores y clientes.

"Gracias a esas medidas de higiene y a un aforo limitado es que los restaurantes no son fuentes de contagios", explican.

Añaden que no se puede seguir castigando a la economía formal a costa de la falta de control de otras actividades; destacan que desde el anuncio de semáforo rojo en ambas entidades, se observa con preocupación y frustración que la veta de informal y el comercio de comida ambulante siguen operando.

El documento está firmado por integrantes de la industria restaurantera de ambas entidades.

--Difícil cambiar a rojo en CDMX

En el caso de la capital, la jefa de Gobierno comentó que ante la proyección que se hizo con el modelo epidemiológico y la saturación en los hospitales que hay actualmente, será difícil cambiar de semáforo el próximo 10 de enero.

Este miércoles, la mandataria local llamó a los empresarios a no politizar el tema del Covid-19, pues es un tema que está separado de la política.

"Vamos a tomar la decisión este viernes de acuerdo al semáforo que se nos dé, que sea lo mejor para la ciudad en términos de salud pública; lo segundo es que entendemos la situación y particularmente de los trabajadores de los restaurantes y por eso abrimos este programa de apoyo emergente que sabemos que es poco, pero por lo menos es una renta básica para un mes y lo tercero pues que no se politice", expuso.

Desde el 19 de diciembre y hasta el 10 de enero, la Ciudad de México y el Estado de México se mantendrán en semáforo rojo.