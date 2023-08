Acaba proceso de cambios de Afore suspendidos por volatilidad: Consar

A-AA+

Luego de seis meses en los que se suspendió el trámite de cambio de Afore ante la volatilidad en los mercados financieros y que provocó episodios de minusvalías, se liquidó la totalidad de solicitudes por parte de los trabajadores que pidieron pasar sus recursos a otra administradora.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), se transfirieron 536 mil 729 cambios de Afore, movimiento conocido como traspaso, por un monto de 91 mil millones de pesos.

Cabe recordar que el 16 de diciembre de 2022 la Consar decidió suspender los traspasos entre administradoras, como medida para evitar que los trabajadores tuvieran afectaciones en su ahorro.

Esa medida fue criticada por la industria al considerar que se mermaba la competencia y que se afectaba el derecho de los titulares con cuenta de Afore a elegir a la administradora de su preferencia.

Así, la Consar explicó que a partir del 29 de mayo de 2023, con la aprobación mayoritaria de la industria, se ejecutaron los procesos correspondientes para la liquidación de los recursos de los trabajadores que decidieron cambiarse de administradora entre el 16 de diciembre de 2022 y el 28 de mayo de 2023.

----Garantizado el derecho de los trabajadores de cambiarse de Afore

"En el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), el derecho a la libre elección de Afore está garantizado y la reprogramación antes señalada, no impidió en ningún caso que los trabajadores pudieran ejercer el cambio de Afore", indicó.

Agregó que "llevó a cabo esta medida en el pleno ejercicio de las facultades legalmente conferidas a esta Comisión y con el único fin de proteger en todo momento el ahorro de los cuentahabientes del SAR".

El organismo aseveró que la competencia entre las Afores no se vio afectada por la medida establecida, "toda vez que los trabajadores y las administradoras, siempre estuvieron en posibilidades de solicitar los traspasos".

Recordó que elegir una Afore adecuada es un paso importante para asegurar un futuro financiero sólido durante la etapa de retiro, con lo que la pensión juega un papel fundamental en el bienestar de los trabajadores mexicanos al final de su vida laboral.

"La Consar recomienda tomar en cuenta cuatro factores importantes antes de elegir o cambiarse de Afore. Corroborar que los rendimientos que da a ganar la Afore sean consistentes. Optar por que la comisión que cobra sea baja. Privilegiar un buen servicio al cliente. No traspasarse cuando haya inestabilidad financiera", dijo.