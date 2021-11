"Acierto, impulsar como bloque a Norteamérica"

El exsecretario de Economía y negociador del T-MEC, Ildefonso Guajardo, dijo que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Cumbre de Líderes de América del Norte no significa una ruptura o darle la espalda a China, sino impulsar una región con gran potencial de competitividad para posicionarla frente al gigante asiático.

"Con China no podemos cortar nuestra relación comercial, pero tenemos que tener clarísimo que nuestro socio estratégico es Estados Unidos, por condiciones naturales", afirmó.

Valoró la reanudación de las reuniones trilaterales "que en la época de Donald Trump se cancelaron como una estrategia de dividir a México y Canadá",

Aseguró que el hecho de que López Obrador ponga en el centro sus prioridades, que empatan con las canadienses en la inclusión y el respeto a los derechos ambientales, es muy importante.

"Lo más sorprendente es el discurso del Presidente de resaltar la importancia de América del Norte como un continente integrado, con un gran potencial de competitividad y posicionarlo frente a China".

Reconoció que el objetivo no se logrará en el corto plazo, pues muchas ramas industriales se relocalizaron en Asia, y hay que tener un desarrollo estratégico para recuperarlas frente a los nuevos retos y tecnologías.

"Ya el embajador chino respondió al señalar que China no es una amenaza. No se debe tratar en el contexto de una amenaza, pero sí en el contexto de privilegiar a América del Norte, queda muy claro que para México no es cuestión de tomar opciones entre el liderazgo chino o el estadounidense, ese dilema no existe".

Comentó que México compite con China en materia de manufacturas. América Latina tiene más lazos por el lado de mercados primarios, tanto en la agricultura como en la minería, que lo atan mucho a China, agregó.

"Es interesante que el Presidente ponga en el centro del debate la importancia de hacer inclusivos los acuerdos en América Latina, cosa que nosotros también impulsamos", dijo.

Si México tiene la obligación de construir un automóvil con 70% de partes que provengan de Norteamérica, que podamos incluir partes de América Latina o países que tengan tratados con Estados Unidos y que podamos incorporar en el contenido de origen todas las naciones, lo cual lo haría más participativo, incluyendo Centroamérica, afirmó.

"Lo más ambicioso sería integrar una zona de libre comercio en todo el continente. Veo que para López Obrador es muy valioso el acuerdo comercial que iniciamos nosotros", subrayó.

Valoró que el gobierno puso en la mesa el reclamo de acciones proteccionistas en la construcción de autos eléctricos por parte de Estados Unidos.