Aclara Sheinbaum situación de Fondo Turístico

Tras la denuncia de representantes de Hoteles, Agencias de Viajes, Canirac y Canaco de la Ciudad de México, de que se transfirieron 170 millones de pesos a la Tesorería capitalina del Fideicomiso del Fondo de Promoción Turística, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que se trata de una reducción de los ingresos por la pandemia, pero exhortó a los empresarios a no preocuparse.

"Hay una orientación general en todo el gobierno, por lo que hemos estado diciendo, de redefinir el presupuesto y los ingresos, tiene que aprobarse primero en el Congreso de la Ciudad de México, y voy a revisar por qué se dio en este momento el tema del Fondo", dijo.

Explicó que el Fondo tiene un ingreso que está asociado al ingreso por número de habitaciones ocupadas, no obstante, tras la pandemia tiene un ingreso menor.

"Son reducciones del propio ingreso del Fideicomiso, entonces como llevamos prácticamente dos meses sin ocupación hotelera, pues hay reducciones. Entonces, en el momento en que el turismo pueda regresar a su proceso de operación normal, primero con ciertas limitaciones y posteriormente ampliándose, ahí pues irá habiendo la promoción turística que finalmente es el tema fundamental del Fondo Mixto de Turismo para realizarlo", expuso.

La mandataria local recordó que una parte importante del Fondo era utilizado para los festivales de la ciudad, pero por la pandemia no se podrán llevar a cabo, "entonces también ahí es pues una disminución del presupuesto, entonces, ¿Hacia dónde va (el presupuesto)?, va hacia la salud principalmente, si no pues es esencialmente retirar un recurso que no existe, porque no hubo los ingresos asociados".