Acuerdan bajar precio del diesel

CIUDAD DE MÉXICO.- Los gasolineros y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acordaron este martes por la tarde actualizar el acuerdo voluntario para bajar todavía más el precio del diesel en el país a partir de la siguiente semana, a 27 pesos por litro, desde un nivel actual de 28 pesos.

"Pues la propuesta es llegar a 27 pesos para la semana que entra, con un apoyo de todas las dependencias involucradas y el sector petrolero", apuntó Enrique Félix Robelo, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) tras salir del encuentro en Palacio Nacional.

El representante del gremio gasolinero expuso que en la reunión se plantearon todas las solicitudes de parte de los empresarios, ya que éstos han expresado complicaciones para alcanzar los precios propuestos por el gobierno federal.

En un primer acuerdo, el precio establecido para el diesel fue de 28.50 pesos por litro, pero posteriormente pasó a 28.28 y después a 28 pesos.

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"Ahorita estaba muy contenta la Presidenta, se le informó cómo van avanzando estas mesas de negociación, y se agradece toda esta apertura que tiene el gobierno a través de la subsecretaría de Energía, de la Procuraduría Federal del Consumidor y todas las autoridades involucradas", agregó el presidente de la Onexpo.

"Es la mejor manera de llegar a los buenos acuerdos".

Los gasolineros y la Presidenta se han reunido en Palacio para dialogar, buscando contener el aumento del precio del diesel, debido a que el encarecimiento de este energético puede afectar directamente a la inflación por sus efectos en la canasta básica.

Desde finales de febrero, el precio de los combustibles se ha incrementado de forma súbita como consecuencia del conflicto bélico en Medio Oriente, y a causa del cierre del estrecho de Ormuz, por donde se moviliza alrededor de 25% de los combustibles que se consumen a escala mundial.

Sheinbaum Pardo ha señalado que se brinda apoyo para que el precio de los energéticos no aumente de forma drástica a través de incentivos, como el subsidio aplicado al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), así como descuentos en las terminales de almacenamiento y reparto (TAR) de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Sobre la problemática que enfrentan los pequeños empresarios gasolineros, quienes tienen más retos para contener los precios, a diferencia de los grandes consorcios que tienen economías de escala, Félix Robelo dijo que se les brinda apoyo y que sus intereses se han defendido.

"Son situaciones que hemos estado exponiendo de esos pequeños empresarios que están en este tipo de situaciones. Son varios temas, no nada más es eso. Son temas de logística, estaciones de servicio que se encuentran alejadas de los centros de distribución.