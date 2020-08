Acusa Coparmex aumento de impuestos "por la puerta trasera"

El sector patronal espera que no haya aumento de impuestos por la puerta de atrás, pues legisladores aliados al partido en el poder quieren aprobar aumentos al impuesto de alimentos y bebidas con y sin alcohol, contrario a la promesa presidencial de no incrementarlos en los primeros tres años de la administración, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos.Expuso que por un lado está el compromiso del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de no subir impuestos, y por otra parte, hay quienes quieren hacerlo sin considerar las afectaciones para la población."Creemos que tienen que desecharse algunas pretensiones, hechas públicas por distintos actores políticos, muchos de ellos aliados del presidente, que se han referido al IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), nos parece que sería muy lamentable que se desatendiera ese compromiso que ha hecho el presidente y que por la puerta de atrás se impusieran impuestos más gravosos a alimentos y bebidas y productos alcohólicos", explicó.Añadió: "esperaríamos cero incremento de impuestos rumbo al 2021", tal y como lo prometió el presidente de la República.El problema es que "se ha satanizado la posibilidad de que haya IVA generalizado por alguna razón. Se ha hecho un anclaje ideológico y, sin embargo, los gobiernos han ido aumentado el IEPS" a pesar de los impactos que también implican.Sobre qué se debe considerar para el presupuesto de 2021, De Hoyos aseguró: "El presupuesto debe estar equilibrado, pensamos que en donde habría margen para que se pueda incurrir en un déficit, es decir, si hubiera medidas explícitas destinadas a atender los efectos del Covid en las unidades productivas".Esto implica remedios solidarios para mantener el empleo, lo que puede implicar entre 1 y 2 puntos de endeudamiento público, algo que considera Coparmex es aceptable, aunque el gobierno considere lo contrario.