Acusa industria fotovoltaica ser ignorada en ley eléctrica

Pequeños y medianos empresarios de la industria fotovoltaica externaron su preocupación, pues a dos semanas de que inicie el parlamento abierto por la reforma eléctrica, no han sido convocados y la bancada de Morena en la Cámara de Diputados tampoco ha recibido sus llamadas.

En entrevista con EL UNIVERSAL, explicaron que no tienen claridad sobre los efectos que la iniciativa presidencial tendrá en su industria, dedicada a instalar paneles solares en casa y empresas, incertidumbre que también ha permeado en sus clientes, lo que redujo sus ventas hasta 45%.

"Hay preocupación, nuestro mercado está detenido hasta cierto punto, muchos potenciales usuarios no quieren comprar porque no saben qué va a pasar con la reforma y eso genera un problema de mercado muy serio para nuestras empresas", puntualizó Manuel Gómez Herrera Lasso, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica (AMIF).

El empresario señaló que la clientela de las 80 pequeñas y medianas empresas que integran a la AMIF ha aplazado sus proyectos, debido a que la ambigüedad de la propuesta deja muchas cosas sin clarificar: "Mucha gente siente que contratar en este momento un sistema fotovoltaico es un peligro, porque se han generalizado mitos como que se los van a quitar, que se los van a prohibir y ese tipo de cosas".

Reconoció que si bien no tienen una contabilidad de las pérdidas económicas que se han generado desde el 1 de octubre de 2021, fecha en que se dio a conocer la iniciativa, "nuestros afiliados estiman entre 30% y 45% de reducción en la venta de sus productos".

Gómez Herrera señaló que el mes pasado realizaron un foro en la materia al que acudieron diputados de diversas bancadas, pero nadie de Morena. Agregó que incluso han tratado de comunicarse, pero no han tenido éxito.

"No hemos tenido comunicación alguna con el diputado [Ignacio] Mier, tampoco hemos logrado comunicarnos con el presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez, tampoco hemos recibido ninguna invitación de parte de los diputados de Morena, y es raro porque estamos muy dispuestos a platicar, por supuesto", indicó.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, ha sostenido en diversas ocasiones que existe una invitación abierta a todos lo que quieran participar en los parlamentos abiertos, por lo que la industria fotovoltaica de pequeños y medianos empresarios reiteró su disposición para estar presentes en los foros.

"Sí estamos preocupados, porque nos dicen que la generación distribuida no se verá afectada, que va a ir adelante, pero no nos dicen cómo, y la industria está, en este momento, en una especie de impasse, con la demanda detenida hasta cierto punto por el temor de los usuarios de que si esto prospera, genere afectaciones en sus potenciales instalaciones. Necesitamos que se nos dé claridad y certeza sobre la manera en que la CFE gestionará la generación distribuida en México", dijo.

El titular de la AMIF hizo votos porque sean invitados a participar en los parlamentos, y adelantó que ya cuentan con algunas propuestas para poner sobre la mesa, entre ellas que no desaparezcan los órganos regulatorios.