Admiten a trámite la solicitud de concurso mercantil de TV Azteca

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- La jueza Primera de Distrito de Concursos Mercantiles, Nataly Pérez admitió a trámite la solicitud de concurso mercantil de TV Azteca que fue promovido el 10 de marzo.

Detalles del proceso y alcance de las medidas

La juzgadora detalló que las medidas decretadas no benefician a afiliadas o subsidiarias de la comerciante, ya que las providencias precautorias únicamente están dirigidas a proteger los bienes y derechos de la empresa sujeta al proceso.

Además, negó que se pueda proteger a terceros, avalistas, obligados solidarios, entre otras figuras análogas.

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Filiales y obligaciones financieras en el concurso mercantil

Dentro de las filiales obligadas a pagar la deuda en Nueva York se encuentra la firma de casinos en línea Ganador Azteca, el equipo de futbol Mazatlán, Televisora del Valle de México, que opera el canal ADN Noticias, Operadora Mexicana de Televisión, Azteca International Corporation, entre otros.

Estas empresas tendrían que promover su propio concurso para tener acceso a la protección contra acreedores.

Reorganización corporativa y declaraciones oficiales

En febrero del 2026, Grupo Salinas anunció el inicio de un proceso de reorganización corporativa, operativa y financiera por medio de la figura de concurso mercantil voluntario para TV Azteca.

Esta acción fue aprobada en su Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que representó una decisión para sanear sus finanzas y asegurar la compañía a largo plazo.

En esa ocasión Rafael Rodríguez Sánchez, director General de TV Azteca, dijo que el concurso mercantil permitiría, con la supervisión de un juez, reordenar de manera estructurada y equitativa los pasivos de una empresa de acuerdo con su capacidad de pago.

Comentó que se trataba de una herramienta de última instancia diseñada para facilitar el cumplimiento ordenado de sus obligaciones sin interrumpir su funcionamiento y que permitirá a la compañía garantizar sus operaciones a largo plazo para seguir cerca de sus audiencias, colaboradores y clientes.