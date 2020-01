Adquiere Natura & Co a Avon

México.- Este viernes quedó conformado el cuarto grupo global de belleza más grande del mundo, al asumir Natura & Co el control de Avon Products Inc. A través de un comunicado, la empresa de belleza de origen brasileño, Natura & Co confió en que la combinación de los negocios resulte en sinergias estimadas entre 150 a 250 millones de dólares al año.

Será este lunes 6 de enero cuando Natura & Co, que cotiza en la Bolsa B3 de Sao Paulo, inicie la comercialización a través de ADR en la Bolsa de Nueva York.

Además se nombrará al nuevo equipo de dirección para liderar la siguiente etapa de crecimiento de la empresa.

"La histórica transacción constituye la cuarta empresa exclusiva de productos de belleza más grande del mundo. Es un paso fundamental en la conformación de un grupo orientado por propósito, comprometido con una manera diferente de hacer negocios", detalló en un comunicado la empresa brasileña.

Para la firma, la combinación de Avon, Natura, The Body Shop y Aesop amplía significativamente el alcance del grupo, multicanal y multimarca, y llevará sus productos a más de 200 millones de consumidores en todo el mundo.