Advierten de quiebra de Pymes tras aumento del 15% al salario mínimo

Después de que este miércoles la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) aprobó un incremento al salario mínimo del 15% para el 2021, el sector privado advirtió que ante la crisis por la pandemia miles de pymes quebrarán.

Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que ese incremento es irracional, no tiene lógica y provocará el cierre y la quiebra de 700 mil empresas en los próximos tres meses, considerando la crisis económica que se enfrenta por el Covid-19.

"Con la determinación impuesta, se arroja a millones de microempresarios toda la carga del incremento, lo que combinado con la aceleración de los contagios por la pandemia de Covid-19 y el consecuente cierre de operaciones de más empresas, es inminente la quiebra de miles de negocios y la pérdida de todavía más fuentes de trabajo", dijo la Coparmex en un comunicado.

Además de que el gobierno no otorga apoyos, añadió, aprueban en la Conasami un incremento de 15% que no podrán realizar las empresas.

"Con la falta de apoyos gubernamentales y ahora un incremento irracional al salario mínimo, sin gradualidad ni lógica, se agrava el riesgo de que 700 mil empresas más desaparezcan en los próximos tres meses".

Mientras que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo que las circunstancias de la economía son graves y "un incremento del 15% perjudicaría fuertemente a las micro y pequeñas empresas, haciendo inviable la sobrevivencia de muchas de ellas. Estas son quienes, en razón de su debilidad económica, cubren mayormente cantidades cercanas al salario mínimo general".

Añadió que son las empresas de menor tamaño las que generan más empleo en el país y las que "enfrentan problemas mucho mayores, comparados con los que enfrentan las grandes empresas, pues no tienen las opciones de liquidez, créditos ni el acceso a financiamiento que sí tienen las grandes".

Ante esa situación, se fomentará más la informalidad a costa de la productividad, además de que en estos momentos "es más importante mantener y recuperar empleos que perseguir un objetivo aislado de mejorar el salario de algunos a costa de más informalidad y desempleo de muchos".