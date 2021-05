Advierten que continuarán al alza los precios de la canasta básica

El aumento de precios de los productos de la canasta básica seguirá con mayor fuerza en las semanas posteriores a las elecciones, dijo el presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño (ConComercioPequeño), Gerardo Cleto Becerra.

Explicó que hay un "incremento en el precio de productos de la canasta básica registrados durante las últimas semanas, previo a las elecciones, un factor que está preocupando a dueños y encargados de establecimientos del pequeño comercio".

Agregó que "prevén la posibilidad de que después de las elecciones se genere una escalada de precios que afectará más a millones de consumidores, quienes aún no han podido recuperar el poder adquisitivo de sus salarios, luego de los recortes que la mayoría de empresas y centros de trabajo realizaron para enfrentar el cierre de la economía durante el 2020 y principios del 2021".

Los precios del maíz registraron alzas que provocaron incrementos de los precios de las tortillas, de entre 1 y 3 pesos, para venderse entre 15 y 18 pesos el kilo en la zona Metropolitana de la Ciudad de México.

El aumento de los precios de la canasta básica tiene afectaciones en negocios de comida procesada que utilizan el maíz, tortilla, frijoles, entre otros alimentos como base de su oferta culinaria como son: taquerías, fondas, restaurantes y puestos fijos y semifijos de comida rápida que venden tamales, atoles, quesadillas, flautas, sopes, chilaquiles, entre otros.

"El resultado de los aumentos es que cada negocio tiene que invertir entre 800 y mil 200 pesos más, cada mes para poder surtirse y que aún no pueden repercutir los costos en los precios de sus productos, porque simple y sencillamente los clientes no están en la posibilidad de pagarlos", explicó.

López Becerra afirmó que el problema es que el incremento también se registra en la carne de pollo, res y puerco, así como del huevo y algunos vegetales, semillas y hortalizas. "Por ejemplo, el kilo de lomo de cabeza de cerdo, que a finales del año pasado se compraba en 75 pesos, ahora se encuentra hasta en 105 pesos en precio al mayoreo, lo cual representa un incremento de más del 40 por ciento".

Al respecto, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) expuso en su reporte de esta semana que si bien el precio futuro del maíz amarillo bajó 5% a 259.3 dólares la tonelada métrica, los precios resultan ser 105% más altos que un año previo.

En el caso de México los precios futuros al productor de maíz de la cosecha de Sinaloa registran aumentos, ya que la cotización para julio de 2021 está en 5 mil 608 pesos por tonelada métrica y en 4 mil 790 pesos para diciembre de 2021.

Los precios de futuro de trigo de mayo de 2020 a mayo de 2021 están 45% más caros, mientras que el frijol registra presiones tanto al alza como a la baja.

En "la primera quincena de mayo los precios promedio de la canasta básica en 3 ciudades del país: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey registraron un aumento de 6.5%".

Los precios del sector pecuario que más subieron fueron: la carne de cerdo, los altos precios de granos y huevo.

Si se considera la variación anual, el arroz, frijol, pasta para sopa, tortillas, aceite, bolillo, harina de trigo, refrescos, pan de caja, chiles en lata, gelatina, entre otros productos, están más caros que un año previo.