Advierten sobreproducción de acero ante caída en la demanda

Asociaciones del acero de América, Europa, Asia y África pidieron a países productores de acero intensificar sus esfuerzos por el incremento de la sobrecapacidad de producción de acero, lo que requiere que los gobiernos transparenten más sus estadísticas sobre producción de metales.

Afirmaron que en momentos en que la demanda está severamente afectada por la pandemia de Covid-19, en lugar de disminuir la sobrecapacidad se observa un aumento.

La American Iron and Steel Institute, Alacero, la Canadian Steel Producers Association, la Korean iron & Steel Association, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero de México, The Japan Iron and Steel Federation, el Instituto de acero de Brasil, Acero Argentino, entre otras más, emitieron un comunicado en el que advierten que hay un "riesgo de una potencial desestabilización del mercado internacional del acero".

Ello porque hay desiguales niveles de recuperación de las condiciones macroeconómicas y de la producción mundial de acero.

Proponen intensificar las acciones de transparencia y trabajar acorde con las políticas "Foro Global sobre Exceso de Capacidad", que opera desde 2016, así como "desarrollar fuertes disciplinas para evitar los subsidios industriales y otros mecanismos, que contribuyen a crear exceso de capacidad y distorsión de los mercados".

Piden "apoyar remedios comerciales efectivos para asegurar un piso parejo basado en las reglas de mercado y el comercio justo. Profundizar en el análisis de las causas que aumentan el exceso de capacidad para evidenciar subsidios o inversiones de No Mercado. Hacer pronósticos confiables sobre la demanda de acero en los mercados en los cuales se realizarán nuevas inversiones", entre otros.