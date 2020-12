Aerolíneas perderán 9 mil 320 mdp en México en 2020: IATA

En 2020, las aerolíneas perderán 9 mil 320 millones de pesos en ingresos en México, un 65% menos de lo que obtuvieron por venta de boletos en 2019, como consecuencia de la pandemia de Covid-19, informó la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés).

"México nunca cerró sus fronteras tanto a nivel doméstico como internacional. La capacidad prácticamente está a lo que fue el 2019, ha habido una inversión muy grande en la conectividad doméstica y se está viendo una buena conectividad con los destinos de turismo", dijo Peter Cerdá, vicepresidente regional para las Américas de IATA.

Sin embargo, hay restricciones para que los mexicanos viajen a Europa y otros países, lo que limita los ingresos de las aerolíneas por viajes internacionales.

"Los factores externos están limitando la expansión de las aerolíneas en mercados internacionales, mientras tenemos un mercado doméstico con signos positivos y con tendencias de recuperación", agregó Cuitláhuac Gutiérrez, gerente para México de la IATA.

De acuerdo con la Asociación, en noviembre, la venta de boletos de avión en el país está 50% por debajo en comparación a noviembre de 2019.

Sin embargo, hay países como Uruguay donde las ventas de boletos cayeron 88% en noviembre; en Venezuela 84%; en Argentina 77%; en Panamá 71%; en Perú 68%; en Brasil 60%; en Colombia 59%; y en Chile un 49%.

En México, no hay requerimientos como una prueba PCR negativa para ingresar al país o cuarentena para pasajeros internacionales. Se implementaron los procedimientos de bioseguridad de la OACI.

"Con lo que se ha implementado hasta ahora, no hay datos que demuestren que el número de casos en México han incrementado a raíz de contagios a bordo de un avión.

"Así que desde nuestro punto de vista, el mercado mexicano está funcionando con las normativas que hay en estos momentos", comentó Cerdá.

IATA apoya la realización de pruebas PCR para detectar el Covid-19 cuando se elimina la cuarentena, pero en el caso de México nunca cerró sus fronteras ni implementó cualquiera de las dos medidas.

Sobre las reservaciones de boletos para la temporada de diciembre, Cerdá comentó que la recuperación de las aerolíneas mexicanas será más rápida, ya que su ubicación geográfica atrae a pasajeros de Estados Unidos y Canadá, los cuales se sienten más cómodos viajando cerca.

Piden no incrementar Tarifa de Uso Aeroportuario

El gerente para México de la IATA comentó que las aerolíneas le están solicitando al gobierno federal que no incremente la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en 2021, como medida de apoyo para el sector.

"La determinación del TUA y su cobro no depende totalmente del Aeropuerto, hemos abierto conversaciones con ellos y con las autoridades a cargo del Fideicomiso y que son los responsables de determinar los potenciales incrementos anuales", dijo Gutiérrez.

Asimismo, la IATA ha estado colaborando con un equipo designado al frente de la Agencia Federal de Aviación Civil, luego de la renuncia de su director general, Rodrigo Vázquez Colmenares, efectiva a partir del 1 de diciembre.

"Previo a la salida de Rodrigo estuvimos trabajando en una serie de prioridades y diferentes acciones para que esta transición sea de una manera ordenada. Por el momento no tenemos conocimiento de un nuevo titular", agregó Gutiérrez.