Aeromar adeuda 100 mdp a sus pilotos, afirma ASPA

A-AA+

La administración de la aerolínea Aeromar le debe 100 millones de pesos a su plantilla de pilotos, de acuerdo con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA).

Este lunes, los pilotos de la ASPA se manifestaron en la Terminal 2 del AICM en apoyo de los compañeros de Aeromar para exigir que la administración de la aerolínea pague el adeudo que tiene con sus tripulaciones.

"Los pilotos hemos buscado la negociación, incluso prorrogando la huelga en cinco ocasiones. Sin embargo, Zvi Katz se rehúsa a cumplir la palabra que empeña en cada negociación.

"Los pilotos de Aeromar y de ASPA ya no estamos dispuestos a dar más concesiones a este empresario que solo ha robado a sus trabajadores. Exigimos el pago completo de los salarios y la retribución de la deuda pendiente", dijo el capitán Humberto Gual Ángeles, secretario general del sindicato.

Durante el mitin, los pilotos detallaron que la empresa no pagó el fondo de ahorro de los pilotos, el cual asciende a 12 millones de pesos; en su lugar, el empresario ofreció 500 mil pesos para que fuese repartido entre los 88 pilotos que integran la plantilla de la aerolínea.

Además, la administración de la aerolínea sigue depositando los salarios y vales de despensa en parcialidades.

"Los trabajadores prácticamente han financiado la operación de Aeromar desde 2020 y el dueño no ha invertido un solo peso ni buscado alternativas para fortalecer a la aerolínea", dijo Gual Ángeles.

Desde el inicio de la pandemia, los pilotos aportaron más de 50 millones de pesos a la aerolínea a través de la disminución de salarios y prestaciones. No obstante, a pesar de que estos convenios ya concluyeron, la empresa sigue reduciendo salarios de manera unilateral y omitiendo el pago de varias cláusulas contractuales como exámenes médicos, prima vacacional, seguro de gastos médicos y tiempo extra.

Por último, la ASPA solicitó una audiencia para que el Presidente Andrés Manuel López Obrador escuche a los pilotos.

"No queremos que el gobierno rescate empresarios que depredan empresas aéreas y van en contra de los intereses nacionales, deseamos que escuche nuestra propuesta que busca cuidar los empleos de miles de familias que dependen de esta importante aerolínea que además es clave en la conectividad regional de nuestro país", indicó Gual.