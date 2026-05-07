Aeropuerto de Cancún pierde más pasajeros

Ciudad de México.- El segundo aeropuerto internacional más importante del país, el de Cancún, empeoró sus números negativos en tráfico de pasajeros y cada vez se ve más lejos superar el récord que alcanzó en 2023.

En abril, el aeropuerto de ese destino de playa recibió a 2 millones 464 mil 479 pasajeros, es decir, 4.3% menos que en marzo de 2025, considerando el periodo vacacional de Semana Santa.

Entre enero y abril recibió a 10 millones 497 mil pasajeros, 2.4% menos que en el mismo periodo de 2025, según cifras de Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR).

A detalles, en los primeros cuatro meses del año los pasajeros nacionales disminuyeron 6.8%, mientras que los internacionales cayeron 0.7%.

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En 2023 el Aeropuerto de Cancún alcanzó su máximo de pasajeros con 32.8 millones de personas, pero desde entonces su volumen anual ha ido a la baja. En 2025 acabó con 29.3 millones de viajeros.

Fabricio Cojuc, consultor independiente de aviación, dijo que el volumen de pasajeros ha caído por una suma de diferentes factores.

Primero, los turistas estadounidenses están viajando menos por la inflación en su país, lo que ha generado una reducción de la demanda de vuelos hacia este destino del Caribe mexicano.

Otro factor en contra es la inseguridad. En marzo, los aeropuertos de Cancún, Guadalajara, Tijuana, San José del Cabo, Puerto Vallarta y Del Bajío presentaron una disminución de pasajeros por las alertas para viajar a México emitidas por el gobierno estadounidense luego de que fue abatido Nemesio "El Mencho" Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Otro factor que pega al tráfico de viajeros es el alza del combustible. "La turbosina ha generado un apretón en tarifas y el tráfico de turismo es más sensible al precio.

"Al haber más sensibilidad al precio eso acentúa que la gente tenga menos propensión a viajar o tomar vacaciones. En invierno vinieron menos spring breakers, que han sido por lo general una fuente de tráfico muy importante, y no llegaron en números relevantes a Cancún. El sargazo es otro disuasivo. Se corrió mucho la voz de que las playas estaban feas y que olía feo", agregó Cojuc.

Madrid concordó que, conforme pase el tiempo y el precio del petróleo siga por arriba de 60 dólares por barril, se generará más incertidumbre en EU, lo que afectará los viajes de turismo.